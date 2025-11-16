Şehit Yarbay Korkmaz toprağa verildi

Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri uçağın düşmesiyle şehit olan askerlerden Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, dün son yolculuğuna uğurlandı. Korkmaz’ın cenazesi ilk olarak İstanbul Büyükçekmece’deki baba evine getirildi. Helalliğin ardından şehidin naaşı cenaze namazı için Büyükçekmece Kuba Camisi’ne götürüldü. Siyasi temsilcilerin hazır bulunduğu cenaze töreninde Korkmaz’ı ailesi, yakınları ve silah arkadaşları yalnız bırakmadı. Şehit cenazesi, top arabası ile taşındıktan sonra Eski Büyükçekmece Mezarlığı’na defnedildi.

‘ALÇAK BİR İFTİRA’

İzmir askeri casusluk davası kumpasında hedef olan Korkmaz’a, şehit olmasının ardından da FETÖ saldırılarının devam ettiği görüldü. Kumpas-Der sayfasının Korkmaz’ın şehit olmasıyla ilgili paylaşımına yorum yapan FETÖ iltisaklı hesaplar, şehit Korkmaz ile casusluk davasında yargılanan Korkmaz’ın ayrı kişiler olduğunu iddia etti.

Kumpas-Der Başkanı Ahmet Tatar, “Sanki bizler bir isim benzerliği üzerinden şehidimizi istismar ediyormuşuz gibi sosyal medyadaki FETÖ hesaplarından alçakça bir iftira ile karşılaştık” dedi.

“Gökhan Yarbay’ın İzmir casusluk kumpasının soruşturması aşamasında, savcılık sorusunda gözaltı kararının başka astsubay adına olduğu avukatlar tarafından ortaya konuyor” diyen Tatar, “Ancak savcı ‘Hayır bizim aradığımız Gökhan bu’ diyerek tutuklamaya sevk ediyor. Tutuklama olmuyor fakat davada sanık olarak yargılanıyor. Bunu ancak şehidimize bu kumpası kuran birilerinin hatırlayabileceği ve FETÖ hesaplarından böyle bir saldırının bir çeşit ‘suç üstü hali’ olduğu kanaatindeyim” diye konuştu.