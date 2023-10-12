'Şehitler Ağacı'ndan künye çalmışlardı... Anne ile oğlu hakkında karar verildi!

Yayınlanma: 12.10.2023 - 16:51

Güncelleme: 12.10.2023 - 16:51

Kırşehir Kent Park'ın girişinde 12 Haziran 2021 tarihinde saat 21.30 sıralarında bir hırsızlık olayı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; yabancı uyruklu oldukları tespit edilen anne K.R. ile oğlu A.S.H., İçişleri Bakanlığı'nın 'Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar' projesi kapsamında Kırşehirli 193 şehidin künyelerinin asıldığı 'Şehitler Ağacı'ndaki bazı künyeleri çaldı. Polis, şüphelileri yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

Soruşturma sonrası Kırşehir 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'hırsızlık' suçundan dava açıldı. Sadece sanık avukatlarının katıldığı son duruşmada, sanıklara 'iyi hal' indirim uygulandı. Anne 3 bin TL, oğlu ise 1500 TL adli para cezasına çarptırıldı.

"AİLELERİMİZİN KALBİNE SU SERPİLDİ"

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, kararla ilgili şunları söyledi:

"Derneğimizin şikayetçi olduğu mahkemede sonuç açıklandı. Çok şükür, anne ve çocuğun cezası kesinleşti. Ceza sonunda anneye 3 bin TL ve oğluna da 1500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Bu karar, bir nebze de olsa şehit ailelerimizin kalbine su serpti. Künyeler çalındığında ailelerimiz çok üzülmüştü. Bu konuda mahkeme sonucunun açıklanması, ailelerimizi sevindirdi."