İstanbul'da işyerlerinin 'kasalarını' çalan 10 şüpheli yakalandı
İstanbul’da çok sayıda iş yerine girip açamadıkları kasaları taşıyarak çalan 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.
Fatih ve Güngören'de çok sayıda iş yerinden hırsızlık yapan şüphelileri takibe alan polis 10 Eylül Pazar günü sabaha karşı operasyon yaptı.
Bayrampaşa, Bağcılar, Fatih, Başakşehir. Sultangazi, Zeytinburnu ve Bakırköy'de daha önceden tespit edilen 13 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız silah ile 30 mermi ele geçirildi.
GÖRÜNTÜLER İZLENDİ
Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelilerin hırsızlık yaptıkları işyerlerinde güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. İşyerlerinin kepenklerinin kilitlerini kırarak açan şüphelilerin içeri girdikten sonra hırsızlıkları gerçekleştirdikleri görüldü.
Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin açamadıkları para kasalarını taşıyarak dışarı çıkardıkları ve geldikleri otomobillere yükleyerek kaçtıkları tespit edildi.
7 KİŞİ TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Haklarında 10 işyerinden hırsızlık, 1 gasp, 4 plaka hırsızlığı suçundan işlem yapılan şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cinsel ilişkiye girenlerden rüşvet istediler
- İmamoğlu'ndan 'metro sabotajcılarına' yanıt
- Bakan Şimşek'ten çarpıcı açıklamalar
- Canlı yayında çarpıcı iddia
- Kenan Işık’ın sağlık durumunu yakın arkadaşı açıkladı
- Dairesini tarlaya çevirdi: Ürün küçük değeri büyük!
- Filenin Sultanları'ndan 'Rüya Takım'a 5 isim
- 18 kutu bira içti, inekle kavgaya tutuştu!
- Erdoğan 'enflasyon' için tarih verdi
- Yurttaşın emeği böyle çalınıyor