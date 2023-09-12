İstanbul'da işyerlerinin 'kasalarını' çalan 10 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 12.09.2023 - 11:07

Güncelleme: 12.09.2023 - 11:08

Fatih ve Güngören'de çok sayıda iş yerinden hırsızlık yapan şüphelileri takibe alan polis 10 Eylül Pazar günü sabaha karşı operasyon yaptı.

Bayrampaşa, Bağcılar, Fatih, Başakşehir. Sultangazi, Zeytinburnu ve Bakırköy'de daha önceden tespit edilen 13 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız silah ile 30 mermi ele geçirildi.

GÖRÜNTÜLER İZLENDİ

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada şüphelilerin hırsızlık yaptıkları işyerlerinde güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. İşyerlerinin kepenklerinin kilitlerini kırarak açan şüphelilerin içeri girdikten sonra hırsızlıkları gerçekleştirdikleri görüldü.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin açamadıkları para kasalarını taşıyarak dışarı çıkardıkları ve geldikleri otomobillere yükleyerek kaçtıkları tespit edildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Haklarında 10 işyerinden hırsızlık, 1 gasp, 4 plaka hırsızlığı suçundan işlem yapılan şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.