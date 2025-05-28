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Şehrin ortasında silahla dehşet saçtı: 1 kişi yaralandı!

Şehrin ortasında silahla dehşet saçtı: 1 kişi yaralandı!

28.05.2025 10:33:00
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İHA
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Şehrin ortasında silahla dehşet saçtı: 1 kişi yaralandı!

Bursa’da iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya döndü. Tarafların birbirine silah çekip ateşlediğin anlar kameraya yansırken, kurşunların hedefi olan bir kişi yaralandı.

Yıldırım ilçesine bağlı Meydancık Mahallesi'nde, iki komşu arasında bir süredir yaşanan gürültü tartışması sokağa taştı. Tarafların aşağı inmesiyle artan tansiyon sonrası sözlü tartışma yerini silahlı kavgaya bıraktı.

Taraflardan biri pompalı tüfekle ateş açarken, kurşunların hedefi olan Feyzullah Özmut bacağından yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İlgili Konular: #Bursa #yaralı #Silahlı çatışma

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