Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimliğinden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın sağlık durumu kritik seyretmekte olup, hastamızda çoklu organ yetmezliği tablosu devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
"YAKINDAN İZLENİYOR"
Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka imzası ile yapılan açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:
"Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın sağlık durumu kritik seyretmekte olup, hastamızda çoklu organ yetmezliği tablosu devam etmektedir.
Tedavisi, yoğun bakım koşullarında gerekli destek tedavileri uygulanarak sürdürülmekte; hayati fonksiyonları yakından izlenmektedir."
2 Aralık'ta yoğun bakıma kaldırılan Durbay'a 10 Aralık'ta çoklu organ yetmezliği teşhisi konulmuştu. Şehzadeler Belediyesi, Durbay'ın tedavisinin yoğun bakım ünitesinde hekimlerin kontrolünde sürdüğünü bildirmişti.