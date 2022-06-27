Şekere zammın ardı arkası kesilmiyor: "Üretilen şekeri kimler stokladı?"

27 Haziran 2022 Pazartesi, 12:32

Şekere mart ayında yüzde 31, son olarak da yüzde 67’ye varan oranda zam yapılmasını değerlendiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Şeker fabrikaları özelleştirilmemiş olsaydı bugün şekerde yaşanan bu oyunları seyretmeyecektik” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Mart 2022’de, Türkiye’nin şeker üretiminin 2 milyon 700 bin ton olduğunu, zaten bu miktar kadar şeker üretildiğini ve yeterli stoklar bulunduğu için şeker açığının olmadığını açıkladığını aktaran Gürer, "Ancak mayıs ayında 400 bin ton şeker ithalatına izin verilmişti. Anlaşılan o ki, şeker ithalatı da kesmemiş, şu anda fiyatlara yeni zamlar geldi. İleriki aşamada özel sektörün şeker fiyatlarını 30 liraya kadar çıkaracağı konuşuluyor. 21 üründe arz açığı varken şeker ithalatına gerek olmayacak üretimimiz vardı. AKP iktidarı eliyle sonunda şekerde ithal edilir duruma erdik" dedi.

"FABRİKA DEPOLARINDAKİ ŞEKERLERİ KİMLER STOKLADI?"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, mart ayında “şeker açığımız yok” şeklinde açıklama yapmasına rağmen, mayıs ayında 400 bin ton şeker ithalatına onay verdiğini anımsatan Gürer, ilgili Bakanlıklara çağrıda bulunarak, "Fabrika stokları ve fabrikalardan yüklü miktarda alım yapanların açıklanması gerekir. Fahiş fiyat arıyorsanız şekere bakın, fiyatlarla ilgili oyun arıyorsanız kamu fabrikalarından şekerleri stoklardan boşaltıp stoklayanları araştırın" diye konuştu.

"FABRİKALAR ÖZELLEŞTİRİLMESEYDİ BU OYUNLAR OYNANAMAZDI"

TÜRKŞEKER’e ait fabrikaların çoğunluğunun 2018 yılında özelleştirildiğini anımsatan Gürer, “Özelleştirme olmasaydı, şeker fabrikaları özelleştirilmeseydi, bugün şekerde yaşanan oyunları seyretmeyecektik. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, fabrikaları iktidar olduğumuzda yeniden kamulaştıracağız demişti. Özelleşme bugün şekeri önce karaborsaya taşıdı, ardından ithalat kapısını açtı. Fiyatlar da durmadan zamlanıyor. Nereye gidecek belli değil” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi veren Gürer, açıklık getirilmesini talep ettiği soruları şu şekilde sıraladı:

- Bakanlık Türkiye’de 2 milyon 700 bin ton şeker üretildiğini ve depolarda geçen yıldan 2 milyon 900 bin ton şeker bulunduğunu Mart ayında açıklamış ve Ağustos ayına kadar yeterli şeker bulunduğunu belirtmişti. Bakanlık ayrıca Türkiye’de şeker sorununun bulunmadığını kaydetmişti. Bu durumda stoklarla yeterli şeker olduğu halde neden fiyat artıyor, neden ithalat yapılıyor, bu ithalatı yapanlar kimler?

- Gerek özel sektördeki gerekse kamudaki şeker fabrikalarının haraketliliklerini Ticaret Bakanlığı inceleyecekti; ne oldu? Bu incelemenin sonuçları nedir?

- Kamudaki şeker fabrikalarının depolarındaki şekerleri kimler satın aldı?

- Özel sektördeki fabrikaların depolarındaki stoklarına ne oldu? Şekerler nereye konuldu?

- Neden tüketiciye pahalı ürün kapısı aralandı?