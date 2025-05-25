Sekreterine saldıran doktor hakkında soruşturma

İddiaya göre, 21 Mayıs 2025 tarihinde Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde üroloji polikliniğinde görev yapan doktor A.K. aynı birimde çalışan sekreter M.T.'ye hem sözlü hem de fiziksel saldırıda bulundu.

Konu ile ilgili Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada, şöyle dendi:

"Söz konusu olayla ilgili Kurumumuzca idari inceleme başlatılmış olup, süreç ilgili makamlarla koordineli bir şekilde ve titizlikle yürütülmektedir. Hastane yönetimi olarak, sağlıkta şiddetin her türüne karşı olduğumuzu ve tüm çalışanlarımızın güvenli, saygılı bir çalışma ortamında görev yapma hakkını önemle savunduğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."