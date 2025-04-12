Sektör 'aşırı turizmi' konuşuyor: 'Antalya turizmi yoruldu'

Yayınlanma: 12.04.2025 - 13:40

Güncelleme: 12.04.2025 - 13:51

Turizm profesyonelleri, akademisyenler ve kamu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen panelde, turizmin çevre ile ilişkisi, sürdürülebilir turizm hedefleri, sektörün dönüşüm ihtiyacı, turizmin geleceği, rakip analizleri ve overtourism (Yoğun-aşırı turizm) tehlikesi gibi önemli konular ele alındı. Panelin açılışında konuşan Antalya Kent Konseyi Başkanı Sema Kurt, “50 yıl sonra Antalya turizmi nasıl var olur, nasıl sürdürülebilir ve gelecek nesillere aktarılır? Bu konularla yanıt arıyoruz. Alınacak kararlara sadık kalınmalı ve bunun sözü verilmeli” dedi.

“Çevre ve Aşırı Turizm (Over Tourism)” konulu ilk oturuma Prof. Tuncay Neyişçi, Lokman Atasoy, Hüseyin Çağlar İnce ve Osman Ayık konuşmacı olarak katıldı. Yavuz, 'Dünyada turizm sektörü nereye evriliyor? Antalya’yı kısa ve orta vadede nerede tasavvur ediyoruz? Antalya’nın turistik başarısının altında ne yatıyor?' gibi merak edilen soruları gündeme getirdi.

REKABET GÜCÜ

Moderatörlüğünü GM Center Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral yaptığı ‘Turizmde Rekabet Gücümüz’ başlıklı oturumda Hamit Kuk ve Hüseyin Baraner yer aldı. Selçuk Meral'in "Dünyada turizm nereye gidiyor?" sorusunu Hüseyin Baraner, “Antalya turizmi hiç bu kadar yorgun olmamıştı. 2025 yılı kadar belirsiz ve tehlikeli bir yıl olmamıştı” şeklinde yanıtladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı Osman Ayık, sürdürülebilir turizm planlamasının önemine dikkat çekti. Antalya’nın Türkiye’nin toplam yatak kapasitesinin yaklaşık yarısını barındırdığını hatırlatarak, yatırımların da bu ölçekte planlanması gerektiğini söyledi. Panelin ilk oturumunda konuşan Prof. Tuncay Neyişçi, turizmin özüne dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Neyişçi, “Turizm bakımından en karizmatik coğrafyada yaşıyoruz. Bizim otel yatırımlarımız için değil kültürel ve doğal miraslarımız için turizm var. İnsanlar oteller için gelmiyor. Otel sadece bir araçtır” dedi.

ANTALYA TAŞIYOR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Lokman Atasoy ise konuşmasında turizmin altyapı ve kaynak kullanımı üzerindeki baskılarına dikkat çekti. Antalya’nın mevcut turist sayısıyla taşıma kapasitesinin üzerine çıktığını belirten Atasoy, “Buna rağmen hedefler hâlâ turist sayısının artırılması üzerine kurulu. Bizi bekleyen en büyük tehdit, doğal kaynaklarımızın tükenmesidir” dedi.