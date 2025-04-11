Erdoğan ile Colani Antalya'da bir araya geldi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde Türkiye’de bulunan Suriye'deki HTŞ yönetiminin lideri Colani ile görüştü. Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtildi.

Erdoğan ile Colani Antalya'da bir araya geldi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.04.2025 - 21:07

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Suriye'deki HTŞ yönetiminin lideri Colani (Ahmet Şara) ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı bildirildi.

İletişim Başkanlığı’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Suriye’de yeniden kaos yaşanmasını isteyenlere fırsat verilmemesini memnuniyetle karşıladığını, gelecek yılların Suriye’de istikrarın, refahın ve huzurun yılları olacağını ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması için diplomatik çabalarını sürdüreceğini, Suriye ile ticari ve ekonomik alanda iş birliğini canlandırmak için gayretlerin artırılması gerektiğini, diğer alanlarda da atılacak adımların değerlendirilebileceğini belirtti. Türkiye’nin Suriye’nin yeniden istikrara kavuşması için bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da destek vermeye devam edeceğini söyledi."


Etiketler: #Colani #Erdoğan #fırsat

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