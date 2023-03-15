Sel felaketi Şanlıurfa'da kara yolunu böyle yuttu
Deprem bölgesinde yaşanan sel felaketinde can kaybı artarken tüyler ürperten bir görüntü ortaya çıktı. Şanlıurfa Hilvan'da, şiddetli sağanağın ardından oluşan selin kara yolunu bir anda yutması kameraya da yansıdı.
Güneydoğu Anadolu'da etkisini artıran sağanak yağış sele neden oldu. Sel, Şanlıurfa ve Adıyaman'da can kayıplarına neden olurken Hilvan- Bozova, Ördek Köyü noktasında kara yolunu yuttu.
Kara yolunun birkaç saniye içerisinde sel sularına kapılması objektiflere de yansıdı. Olay anında can kaybının olmadığı öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Deprem bölgelerinde sel felaketi!
- Mersin'de AKP'lilerden toplu istifa
- Erdoğan reklam!
- Liseler arası maçta 'Nazi' selamı skandalı
- Hatay Valisi istifa etti
- Fatih Altaylı'dan Belözoğlu'nun sözlerine sert tepki!
- İstanbul depremi için muhtemel dört senaryo
- İsyan eden yurttaş canlı yayında AKP'lilere küfür etti
- '13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olacak'
- Selvitopu’ndan Erdoğan’a yanıt: Buyrun dönüştürün!