Sel felaketi Şanlıurfa'da kara yolunu böyle yuttu

Deprem bölgesinde yaşanan sel felaketinde can kaybı artarken tüyler ürperten bir görüntü ortaya çıktı. Şanlıurfa Hilvan'da, şiddetli sağanağın ardından oluşan selin kara yolunu bir anda yutması kameraya da yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 14:09
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Güneydoğu Anadolu'da etkisini artıran sağanak yağış sele neden oldu. Sel, Şanlıurfa ve Adıyaman'da can kayıplarına neden olurken Hilvan- Bozova, Ördek Köyü noktasında kara yolunu yuttu.

Kara yolunun birkaç saniye içerisinde sel sularına kapılması objektiflere de yansıdı. Olay anında can kaybının olmadığı öğrenildi.


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