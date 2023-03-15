Sel felaketi Şanlıurfa'da kara yolunu böyle yuttu

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 14:09

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 14:09

Güneydoğu Anadolu'da etkisini artıran sağanak yağış sele neden oldu. Sel, Şanlıurfa ve Adıyaman'da can kayıplarına neden olurken Hilvan- Bozova, Ördek Köyü noktasında kara yolunu yuttu.

Kara yolunun birkaç saniye içerisinde sel sularına kapılması objektiflere de yansıdı. Olay anında can kaybının olmadığı öğrenildi.