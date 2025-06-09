Sel felaketi sonrası... Trabzon'da şimdi de karbonmonoksit gazı zehirlenmesi: Belediye işçileri hastaneye kaldırıldı!

Korkutan olay, saat 15.00 sıralarında Ortahisar ilçesindeki
2 Nolu Beşirli Mahallesi'nde meydana geldi.
3 Haziran'da kentte etkili olan şiddetli yağış sonrası bodrum katını su basan 5 katlı apartmanda temizlik ve su tahliye çalışması yapan Trabzon Büyükşehir Belediye işçileri Hüseyin Usta ve Ersoy Yoloğlu, jeneratörden sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek fenalaştı.
İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI
İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri
yapılan 2 işçi, ambulanslarla Fatih Devlet Hastanesi ve Karadeniz Teknik
Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerinin
durumlarının iyi olduğu belirtildi.
“BODRUM KATTAKİ SUYU TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞTILAR”
Apartman sahibi Handan Gençer, "Belediye, elinden gelen
her şeyi yapıyor. Taşan dereler gelip, sokakları istila ediyor. Bodrum
katlarını ve dükkanları su bastı. Motordan çıkan dumandan zehirlendiler. Hortum
aşağıya yetişmedi. Motoru içeri aldılar. Almamaları gerekirdi. Bodrum kattaki
suyu tahliye etmeye çalıştılar" dedi.