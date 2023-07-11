Sel nedeniyle dereye düşen kadını arama çalışmaları devam ediyor

Yayınlanma: 11.07.2023 - 16:34

Güncelleme: 11.07.2023 - 16:34

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, dün sel nedeniyle 10 metre yükseklikten dereye düşen Naciye Yılmaz'ı (64) arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, ilçeye bağlı Yavaş Mahallesi’nde meydana geldi. Ahırda ineklerini sağdıktan sonra evinin yan tarafında bulunan kayalık alanda, hayvanları için yaprak kesen 4 çocuk annesi Naciye Yılmaz’dan bir süre sonra yakınları haber alamadı.

Bahçenin alt tarafında bulunan dereye düştüğünü tahmin eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Çevrede arama yapan ekipler, dere kenarında Naciye Yılmaz’ın başörtüsünü buldu. Havanın kararması nedeniyle ekipler arama çalışmalarına ara verdi. Sabah olay yerine yeniden gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, jandarma ve UMKE ekipleri, derede arama çalışması başlattı. Ekiplerin, bölgedeki çalışması devam ediyor.

“UMUTLU BEKLEYİŞİMİZ VAR”

Naciye Yılmaz’ın oğlu Metin Yılmaz, “Dün sabah annem, inekleri sağıyor. Süt kabını evin önüne bırakarak hayvanlar için yaprak kesmeye gidiyor. O sırada ayağı kayıp suya düştüğünü düşünüyoruz. Benim olaydan saat 14.00’te haberim oldu. Dün yapılan arama kurtarma çalışmalarında sonuç alınamadı. Umutlu bekleyişimiz var" diye konuştu.

“AKSATILMADAN DEVAM EDECEK”

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Naciye Yılmaz'ı arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Ardından gazetecilere açıklama yapan Sonel, tüm ekiplerle olay yerine geldiklerini söyledi. Her ihtimalin değerlendirildiğini belirten Sonel, "Gördük ki engebeli ve kayalık olan fındık bahçesi çok yüksek bir yer. Orada yüksekten düşme ihtimaline karşı, yakınından geçen derede ve çevrede, devletimizin bütün kurumlarıyla etrafı tarıyoruz. Toplamda şu anda 55 görevlimiz bu bölgede arama çalışması yapıyor. 25 jandarma özel harekatımıza da yamaçlara baktıracağız. Bunlar hep ihtimal. Nerede çıkacağı ya da ne olacağı hep ihtimal olduğu için, her türlü ihtimali değerlendiriyoruz. Arama çalışmalarımız hiç aksatılmadan devam edecek. Adli ve idari soruşturmamız devam ediyor. İnşallah en kısa sürede kardeşimize ulaşırız" dedi.