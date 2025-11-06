Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili son kararı sonrası gözler iç hukuka çevrildi. Peki, Selahattin Demirtaş kaç yıldır hapiste? Selahattin Demirtaş neden tutuklu? Selahattin Demirtaş tahliye edilecek mi?

SELAHATTİN DEMİRTAŞ NEDEN TUTUKLANDI?

Demirtaş hakkında, 6-8 Ekim 2014 Kobani olayları sırasında yaptığı çağrılar ve konuşmalar gerekçe gösterilerek birçok soruşturma başlatıldı. Bu olaylar kapsamında “terör örgütü propagandası yapmak” ve “örgüt üyeliği” suçlamalarıyla yargılandı.

2013 yılında İstanbul’daki Nevruz kutlamasında yaptığı konuşma nedeniyle terör örgütü PKK ve terörist başı Abdullah Öcalan’ı övmek suçlamasıyla da 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. 2018’de “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Ancak bu karar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bozulması için geri gönderildi.

En son Kobani Davası kapsamında, 16 Mayıs 2024 tarihinde açıklanan kararda, Demirtaş hakkında 28 yıl hapis cezası verildi. Diğer dosyalarla birlikte toplam cezası 42 yıla yükseldi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ KAÇ YILDIR HAPİSTE?

Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016’da tutuklandı. 2025 yılı itibarıyla 9 yıldır Edirne Cezaevi’nde bulunuyor.

AİHM KARARI VE TÜRKİYE’NİN İTİRAZI

AİHM 2. Dairesi, 3 Kasım 2025 tarihinde Türkiye’nin Selahattin Demirtaş ve “Demirtaş ve diğerleri/Türkiye” davalarına ilişkin yaptığı itirazı reddetti. Böylece Demirtaş/Türkiye (no:4) davasındaki ihlal ve tahliye kararı kesinleşmiş oldu.

Bu karar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Demirtaş’ın yeniden tutuklanması sürecinin de hak ihlali oluşturduğuna hükmetmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla AİHM kararı, Türkiye açısından hukuken bağlayıcı nitelik taşıyor.

DEVLET BAHÇELİ’DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Kasım 2025 Salı günü partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada “Vekiller İmralı’ya gitmeli, MHP bu heyete katılmaya hazır” ifadelerini kullandı. Toplantı sonrası gazetecilerin Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi hakkındaki sorusuna ise “Tahliyesi hayırlı olur” yorumuyla yanıt verdi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ TAHLİYE EDİLECEK Mİ?

AİHM’in son kararıyla birlikte hukuki süreçte yeni bir aşamaya girilmiş durumda. Kararın kesinleşmesi, Demirtaş’ın yeniden yargılanması veya tahliye edilmesi olasılığını gündeme taşıdı.

Siyasi cephede ise Bahçeli’nin açıklaması “yumuşama sinyali” olarak yorumlanırken, bazı yorumcular bunun yeni bir demokratikleşme sürecinin işareti olabileceğini savunuyor.