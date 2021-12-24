Selahattin Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması: 'Ben muhalefetin ortak adayı olsam...'
Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım" dedi.
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabından seçimlere yönelik açıklamalarda bulundu. Demirtaş, “Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım. Dışarıda ise birileri halen bu üçkağıtçı, dolandırıcı iktidarın halkı kandırıp seçim kazanabileceğine inanıyor” dedi.
Hem muhalefete birlik çağrısı yapan hem de iktidarı eleştiren Demirtaş’ın açıklaması şöyle:
“Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım. Dışarıda ise birileri halen bu üçkağıtçı, dolandırıcı iktidarın halkı kandırıp seçim kazanabileceğine inanıyor. Halka güvenin, yüzünüzü yoksullara dönün. Yan yana durmaktan korkmayın ve miting meydanlarını doldurun. Merak etmeyin, biz varız. Birlikte kazanacağız, mutlaka kazanacağız.”
1- Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) December 24, 2021
Dışarıda ise birileri halen bu üçkağıtçı, dolandırıcı iktidarın halkı kandırıp seçim kazanabileceğine inanıyor.
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