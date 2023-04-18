Selahattin Demirtaş'tan esprili Özgür Demirtaş paylaşımı: Niye böyle olduk amca oğlu?
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan, Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın "Hiçbir siyasetçi ile akrabalık bağım yok" açıklamasına, "Niye böyle olduk amca oğlu? Sen özgürsün, ben rehineyim diye mi?" şeklinde yanıt verdi.
Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'la akraba olduklarına dair iddiayla ilgili olarak sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yaptı.
Özgür Demirtaş'ın "Hiçbir siyasetçi ile akrabalık bağım yok" açıklamasını paylaşan Selahattin Demirtaş, "Niye böyle olduk amca oğlu? Sen özgürsün, ben rehineyim diye mi?" ifadelerini kullandı.
Niye böyle olduk amca oğlu? Sen özgürsün, ben rehineyim diye mi? ?? pic.twitter.com/NAv0cTfNpw— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) April 18, 2023
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