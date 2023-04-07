Selahattin Demirtaş'tan gençlere 'seçim' çağrısı: Değişim anahtarı sende!
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 14 Mayıs'taki seçimler için gençlere "Değişim anahtarı sende. Değiştirebilirsin. Bu seçim, senin seçimin olacak" çağrısında bulundu.
Edirne Cezaevi’nde 2016 yılından bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 14 Mayıs'taki seçimler için gençlere çağrıda bulundu.
"BU SENİN SEÇİMİN OLACAK"
Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu mesaja yer verdi:
"Merhaba genç arkadaşım. Yıllardır bir hücredeyim ama yaşadığın tüm sorunların da farkındayım ve ben de çözülsün diye mücadele ediyorum. Ancak değişim anahtarı sende. Değiştirebilirsin. Bu seçim, senin seçimin olacak."
"Kafeye gidecek parası bile olmayan, gelecekten umudunu kesmiş genç arkadaşım. Değişim anahtarı sende, gerçekten sende. 14 Mayıs'ta anahtarı kullan ve değişimi başlat lütfen. Bu seçim, senin seçimin olacak."
"Bütün ülkenin geleceği karanlık bir kasada kilitli ve anahtar da sende genç arkadaşım. Bütün sorunlarını birlikte çözeceğiz. Kendine de bize de güven. Bu seçim, senin seçimin olacak."
Merhaba genç arkadaşım.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) April 7, 2023
Yıllardır bir hücredeyim ama yaşadığın tüm sorunların da farkındayım ve ben de çözülsün diye mücadele ediyorum. Ancak değişim anahtarı sende. Değiştirebilirsin.
Bu seçim, senin seçimin olacak. pic.twitter.com/Shq5KLFOXg
Kafeye gidecek parası bile olmayan, gelecekten umudunu kesmiş genç arkadaşım.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) April 6, 2023
Değişim anahtarı sende, gerçekten sende. 14 Mayıs'ta anahtarı kullan ve değişimi başlat lütfen.
Bu seçim, senin seçimin olacak. pic.twitter.com/i0UPC92Sij
Bütün ülkenin geleceği karanlık bir kasada kilitli ve anahtar da sende genç arkadaşım.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) April 6, 2023
Bütün sorunlarını birlikte çözeceğiz. Kendine de bize de güven.
Bu seçim, senin seçimin olacak. pic.twitter.com/8J7QjszqlK
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