Selahattin Demirtaş'tan gençlere 'seçim' çağrısı: Değişim anahtarı sende!

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 09:17

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 09:23

Edirne Cezaevi’nde 2016 yılından bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 14 Mayıs'taki seçimler için gençlere çağrıda bulundu.

"BU SENİN SEÇİMİN OLACAK"

Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu mesaja yer verdi:

"Merhaba genç arkadaşım. Yıllardır bir hücredeyim ama yaşadığın tüm sorunların da farkındayım ve ben de çözülsün diye mücadele ediyorum. Ancak değişim anahtarı sende. Değiştirebilirsin. Bu seçim, senin seçimin olacak."

"Kafeye gidecek parası bile olmayan, gelecekten umudunu kesmiş genç arkadaşım. Değişim anahtarı sende, gerçekten sende. 14 Mayıs'ta anahtarı kullan ve değişimi başlat lütfen. Bu seçim, senin seçimin olacak."

"Bütün ülkenin geleceği karanlık bir kasada kilitli ve anahtar da sende genç arkadaşım. Bütün sorunlarını birlikte çözeceğiz. Kendine de bize de güven. Bu seçim, senin seçimin olacak."

Merhaba genç arkadaşım.



Yıllardır bir hücredeyim ama yaşadığın tüm sorunların da farkındayım ve ben de çözülsün diye mücadele ediyorum. Ancak değişim anahtarı sende. Değiştirebilirsin.



Bu seçim, senin seçimin olacak. pic.twitter.com/Shq5KLFOXg — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) April 7, 2023

Kafeye gidecek parası bile olmayan, gelecekten umudunu kesmiş genç arkadaşım.



Değişim anahtarı sende, gerçekten sende. 14 Mayıs'ta anahtarı kullan ve değişimi başlat lütfen.



Bu seçim, senin seçimin olacak. pic.twitter.com/i0UPC92Sij — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) April 6, 2023