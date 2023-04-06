Selahattin Demirtaş FT'ye konuştu... 'Kürtler belirleyici olacak'

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 10:50

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 10:50

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı'nın belirleneceği 14 Mayıs seçimlerine 38 gün kala, 2016'dan beri cezaevinde olan Selahattin Demirtaş, Financial Times gazetesine konuştu.

Avukatı aracılığıyla konuşan HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş, "Türkiye adım adım otoriter bir rejime doğru ilerliyor. Eğer Erdoğan bu seçimi kazanırsa, Türkiye yeni bir diktatörlüğe geçiş yapmış olacak" yorumunda bulundu.

Seçimde Kürt seçmenin oylarının belirleyici olacağını belirten Demirtaş, Kürtleri de kapsayan birleşik bir muhalefetin "diktatörlüğe" gidişi engelleyebileceğini söyledi.

Demirtaş, "Kürt seçmenlerin desteğini almayan hiçbir parti iktidara gelmemiştir. Bu seçimde de Kürtler belirleyici olacak" dedi.

FT, Türkiye'nin 85 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 18'ini oluşturduğunu belirtirken "Erdoğan, ilk kez bir genel seçim öncesinde anketlerde geride kalıyor" ifadesinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NU DEĞERLENDİRDİ

HDP'nin 6'lı masa koalisyonuna resmen katılmadığını aktaran FT, Demirtaş'ın, "Erdoğan toplumu bölerek iktidarda kalmayı başardı. Muhalefetin sandığa giderken birlik olması sadece bu kutuplaşmayı ortadan kaldırmak için değil, seçimi kazanmak için de önemli" sözlerini aktardı.

Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun "değişim ve demokrasi için samimi bir çaba gösterdiğini" söyledi. Kürtlerin "ortak bir cumhurbaşkanı adayına değer verdiğini" ve Kılıçdaroğlu'nun kampanyasından "umutlu" olduklarını, ancak bir seçim yapmadan önce gelişmelerin nasıl olacağını görmek için bekleyeceklerini söyledi.

"SEÇİMDEN SONRA GÖRECEĞİZ"

"Türkiye'nin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönündeki 2020 tarihli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını görmezden geldi" ifadesinde bulunan FT, Demirtaş'ın PKK ile arabuluculuk yapmak için hükümetle birlikte çalıştığını ancak barış sürecinin 2015 yılında çöktüğünü belirtti.

Demirtaş ayrıca, "Cezaevindeyken siyasetten asla vazgeçmedim ve mücadelenin içinde aktif olarak yer almaya çalıştım. Erdoğan açıkça beni hapiste tutacağını söylüyor. Seçimden sonra bunu hala söyleyip söyleyemeyeceğini göreceğiz" dedi.