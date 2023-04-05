Son dakika... Selahattin Demirtaş duyurdu: Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçim kararı netleşti

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 13:50

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 14:03

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın seçime nasıl gireceğini duyurdu.

Demirtaş, Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında Yeşil ve Sol Parti ile TİP'in seçime kendi amblemleri ile gireceğini belirtti.

"BUNDAN SONRASI ORTAK KARARA SAYGI DUYMAKTIR"

"Herkes, hepimiz görüşlerimizi paylaştık. Bundan sonrası ortak karara saygı duymak, destek vermektir" diyen Demirtaş, "Bizler hep birlikte, Yeşil Sol Parti'yi en az 100 milletvekiliyle Meclis'e göndermek için canla başla çalışıyoruz" dedi.

Uzun tartışmalar ve değerlendirmeler sonucunda, Emek ve Özgürlük İttifakının seçime nasıl gireceği artık netleşti.



Herkes, hepimiz görüşlerimizi paylaştık. Bundan sonrası ortak karara saygı duymak, destek vermektir.



1/3 — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) April 5, 2023

Demirtaş’ın Twitter üzerinden paylaştığı mesajları şöyle:

"Uzun tartışmalar ve değerlendirmeler sonucunda, Emek ve Özgürlük İttifakının seçime nasıl gireceği artık netleşti. Herkes, hepimiz görüşlerimizi paylaştık. Bundan sonrası ortak karara saygı duymak, destek vermektir.

Türkiye İşçi Partili arkadaşlarımıza, İttifak çatısı altında kendi amblemleriyle girecekleri seçimde başarılar diliyoruz. Bizler de hep birlikte, Yeşil Sol Parti'yi en az 100 milletvekiliyle Meclis'e göndermek için canla başla çalışıyoruz."

NE OLMUŞTU?

Kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti olarak seçimlere girmesi beklenen HDP, emek ve özgürlük ittifakına da parlamento seçimlerinde bu parti çatısı altında ortak liste önermişti.

İttifakta bulunan Türkiye İşçi Partisi’yse (TİP) belli şehirlerde kendi logo ve adaylarıyla, bazı şehirlerde Yeşil Sol Parti listelerinden gireceğini açıklamıştı.

7 yıldır tutuklu bulunan eski Diyarbakır belediye başkanı HDP’li Gültan Kışanak, önceki gün TİP’e ortak liste çağrısında bulunarak "Bir tek oyu bile heba etmeye kimsenin hakkı yok. Ortak cumhurbaşkanı adayı yok. Ortak seçim listesi de olmayacaksa, bu ittifak artık bir seçim ittifakı niteliğinde değildir” demişti.

Selahattin Demirtaş da, Kışanak’ın TİP’e çağrısına destek vererek, Türkiye’nin tüm sosyalistlerini ve demokratlarını Yeşil Sol Parti’de birleşmeye çağırmıştı.

Demirtaş, şunları kaydetmişti:

* Meclis’te, alanlarda ve cezaevlerinde yıllardır direnen sosyalistler olarak, Türkiyeli tüm yoldaşlarımızı parlamentoda en güçlü şekilde görmek istiyoruz. Her bir arkadaşımız birbirinden değerlidir, yıpratılmaları asla doğru olmaz.

* Tek bir milletvekilliğinin bile geleceğimizi belirleyeceği bu seçimde Türkiye’nin tüm sosyalistlerini, tüm demokratlarını Yeşil Sol Parti listelerine güç vermeye, güç almaya çağırıyoruz. Gültan başkanımızın çağrısını yerde bırakmayalım.

* Aynı şekilde, tüm Kürt partilerini de demokrasi ruhuyla Yeşil Sol Parti’de buluşmaya çağırıyoruz. Değerli yol arkadaşlarımızın, çağrılarımızı karşılıksız bırakmayacaklarını umuyor, herkese dostça selam, sevgilerimizi gönderiyoruz.