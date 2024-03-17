‘Selamsız Bandosu’ Adana’da gerçek oldu
Türk sinemasının unutulmaz filmi, Şener Şen’in başrolünü üstlendiği “Selamsız Bandosu”na benzer bir konu Adana’da yaşandı.
Cumhurbaşkanı’nın trenle yurt gezisine çıkacağını öğrenen Selamsız ilçesinin belediye başkanının günlerce hazırlık yapmasına karşın trenin ilçe halkını es geçip yoluna devam etmesini konu alan film Karaisalı ilçesinde adeta hayat buldu.
DURAK KALDIRILDI
Kelebek köyünde yolcu trenine binmek için ara durakta bekleyen yurttaşlar trene durması için el kaldırıyor ancak tren arkasından bakmakla yetiniyorlar. Ürettikleri ürünleri satmak, yakınlarını ziyarete gitmek üzere trenle yolculuk yapan Kelebek köyü sakinleri, tren durağının kaldırılmasına isyan etti.
Durak kaldırıldığı için 5 kilometre ötedeki başka bir köye yürümek zorunda kalan köylülerin dramı bununla da sınırlı kalmadı. Ara istasyonlardaki bilet gişelerinin de kaldırıldığına dikkat çeken köylüler, bilet almak için internete yönlendirildiklerini ancak birçoğunun uygulamayı kullanamadığı gibi köyde zaten internetin de çekmediğini söyledi.
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