Selçuk Ayhan son yolculuğuna uğurlanacak

Yayınlanma: 08.11.2024 - 14:22

Güncelleme: 08.11.2024 - 14:22

Şeker rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan CHP 23. Dönem milletvekili ve eski il başkanı Selçuk Ayhan son yolculuğuna uğurlanıyor.

Ayhan için Yarın (cumartesi) saat 11.00’de CHP İzmir İl Başkanlığı önünde anma töreni düzenlenecek.

Tören sonrası Ayhan’ın naaşı öğle vaktinde Hüseyin İsa Bey Camisii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Eski Bornova Mezarlığı’na defnedilecek.

SELÇUK AYHAN KİMDİR?

Selçuk Ayhan, 16 Kasım 1953'de Afyon Dinar'da doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Muazzez'dir. Makine Mühendisi; Ege Üniversitesi Makine Fakültesi'ni bitirdi. Öğrencilik yıllarında Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Derneğini kurdu. 1978-1980 Yıllarında Makine Mühendisleri Odası İzmir Şube Sekreterliği görevinde bulundu. Proje ve şantiye mühendisliği yaptı. Ortağı bulunduğu Onursan Limited Şirketi'nde Teknik Müdürlük görevini yürüttü. Umurbey Altınoluk Spor Kulübü Başkanlığı görevinde bulundu. Ayhan, evli ve 3 çocuk babasıdır. 1994 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Konak belediye başkan adayı olmuştur. 2007 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir milletvekili seçilmiştir.