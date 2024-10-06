Selçuk Bayraktar dizi oyuncusu oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TRT'de yayımlanan Kod Adı Kırlangıç dizisine konuk oyuncu olarak katıldı.

Selçuk Bayraktar dizi oyuncusu oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2024 - 19:06

TRT'nin 'Kod Adı Kırlangıç' dizisinin 2'nci sezon çekimleri devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

TEKNOFEST'e katılan gençlerin konu edildiği yeni sezon ilk bölümünde Selçuk Bayraktar konuk oyuncu olarak yer aldı.

Dizi çekimleri ise TEKNOFEST'in bu yıl gerçekleştirildiği Adana'nın Şakirpaşa Havalimanı'nda yapıldı.


Etiketler: #Selçuk Bayraktar #yeni sezon #dizi

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