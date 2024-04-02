Forbes en zenginleri açıkladı! Damat Selçuk Bayraktar ilk kez listede

Yayınlanma: 02.04.2024 - 18:03

Güncelleme: 02.04.2024 - 18:03

Dünyaca ünlü Forbes dergisi bugün web sitesinden dünyanın en zengin insanlarının listesini yayınladı. Listede Türkiye'den 23 erkek ve 4 kadın yer aldı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker, Türkiye'nin dolar milyarderleri listesinde ilk sırada yer aldı. Ülker'in servetinin bir yılda 19 milyon dolar gerileyerek 5 milyar dolar olarak kayda geçtiği belirtildi.

Listenin ikinci sırasında 3,7 milyar dolarlık servetiyle İpek Kıraç gelirken, üçüncü sırada 3,6 milyar dolarla Semahat Sevim Arsel bulunuyor.

Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Cemil Kazancı 3,3 milyar dolarlık servetiyle dördüncü sırada kendine yer buldu. Mustafa Rahmi Koç ise 3,2 dolarla beşinci oldu.

BAYRAKTARLAR DA LİSTEDE

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar da ilk kez Forbes milyarderler listesine girdi.

Baykar Teknoloji patronu 44. yaşındaki Selçuk Bayraktar, 1,2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin 24., dünyanın 2410. en zengin ismi oldu. Selçuk Bayraktar, 2022 yılında Türkiye vergi rekortmeni olmuştu.

45. yaşındaki Haluk Bayraktar da 1,1 milyar doalrlık servetiyle Türkiye'nin 27., dünyanın 2545. en zengin ismi oldu.

Geçen sene milyarderler listesinde yer alan Turgay Ciner ve Hanifi Öksüz ise bu yılki listede yer almadı.

Türkiye'den listeye giren milyarler ve servetlerinin listesi şöyle:





