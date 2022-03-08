Selçuk Bayraktar'dan Ukrayna açıklaması: Bayraktar övdü

08 Mart 2022 Salı, 18:57

Baykar Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileriyle buluştu.

Geçmişten günümüze öğrencilerle insansız hava araçlarının yolcuğunu anlatan Bayraktar, öğrencilere tavsiyelerde de bulundu. Türkiye’nin insansız hava aracının öyküsünü anlatan Bayraktar, Türkiye’de insansız hava aracının ismi Heron’du. Dünyada şu an devlet liderleri insansız hava aracı yerine ‘Şurada Bayraktar uçuyor’ diyorlar. Ülke ismi vermeyeceğim. İnsansız hava aracı demiyorlar, ‘Bayraktar’ diyorlar” dedi.

"EN GELİŞMİŞ İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINI YAPTIK"

“5 senede baktığımızda dünyanın kendi sınıfında en gelişmiş insansız hava araçlarını yaptık. Dünyada, Türkiye 16 senede geneli düşünüldüğünde kendi alanında 3 ülke arasına girdi. Sürekli devam eden bir yarış bu” diyerek sözlerini sürdüren Bayraktar, “Ben videoda gördüğünüz konuşmayı yaptığımda Çin hiç ortada yoktu. Çin çok hızlı geldi. Bu yarışları hep ileriye taşıyarak zirvede kalabilirsiniz. 20 senelik bizim hikayemize bakın 3 tane hava aracı yapmışız. Zaten dünyada ileri teknoloji geliştirenleri birçoğu da böyledir. Google çok büyük olmasına rağmen, asıl işi arama motoru yapıyor. Microsoft işletim sistemi yapıyor, tutup cep telefonu yapmıyor” dedi.

Bayraktar Mini, Türkiye’nin ilk robot uçağı olduğunu ve bir bilgisayar ile yönetildiğini aktaran Selçuk Bayraktar, “Bütün hikayeyi başlatan bu. Halen daha kullanılıyor ve ilk defa 2007 yılında silahlı kuvvetlerin envanterine girdi. Bayraktar TB2 bütün dünyaya nam saldı. Şu anda 19 ülke oldu. Dünyada ne fazla ihraç edilen ve kendi sınıfının en yüksek performansına sahip ve en maliyet etkin SpaceX’in yaptığı inavosyona benziyor. Uzayı yakınlaştırmanın en iyi yolu maliyeti dörtte bir indirmeyle oldu. En fazla muhabere tecrübesine sahip insansız hava aracı. Onda 40 tane bilgisayar var. Bunun bir anlamda ölçeklenmiş hali. Mini 6 kilo, TB2 600 kilo, Akıncı da 6 ton ağırlığında. Tabi bu çok daha stratejik görevler yapabilme kapasitesine sahip. Dünyada sadece 3 ülkenin üretebildiği bir insansız hava aracıdır” ifadelerini kullandı.

"MUHABEREDE DEVRİM YAPACAKTIR”

Bayraktar TB3 dediğimiz dünyada ilk kısa pistli gemilere inebilen insansız hava aracını geliştirdiklerini sözlerine ekleyen Bayraktar, “Bir taraftan da insansız savaş uçağımızı geliştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki sene her ikisi de uçacak. Yaptığımız insansız savaş uçağı, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olacak. Artık dünyada son insanlı savaş uçakları üretiliyor. Bundan sonra hepsi insansız olacak. Burada da Türkiye’nin bağımsızlığı için görev alacak. Geleceğin muhaberesine de bir anlamda insansız savaş uçağı TB3 Türkiye’nin de sahip olduğu kısa pistli gemilere inip kalkması suretiyle muhaberede devrim yapacaktır” şeklinde konuştu.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Kandemir de 10 yıllık genç bir üniversite olduklarını belirterek, “Bu genç yapımıza rağmen 100 yıllık üniversiteleri geride bırakmamız, büyük bir özgüvendir” dedi.

Seminerin ardından Özdemir Bayraktar TEKNOFEST Atölyesi’nin açılışı gerçekleştirildi.