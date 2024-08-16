Selçuk Dereli'den Alpay Özalan'a: Aynı sahalarda ter dökmüş olmaktan utanç duyuyorum

Can Atalay gündemiyle olağanüstü toplanan TBMM'de AKP'li vekil Alpay Özalan, TİP milletvekili Ahmet Şık'a saldırdı. Özalan'a tepkiler sürerken bir tepki de eski hakem Selçuk Dereli'den geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2024 - 19:14
Selçuk Dereli'den Alpay Özalan'a: Aynı sahalarda ter dökmüş olmaktan utanç duyuyorum
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TİP Milletvekili Ahmet Şık, Can Atalay gündemiyle toplanan TBMM'de AKP'li Alpay Özalan'ın saldırısına uğradı.

FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli, saldırı hakkında X hesabından paylaşım yaparak Özalan'a tepki gösterdi.

Dereli şu ifadeleri kullandı:

"Alpay Özalan seninle aynı sahalarda ter dökmüş olmaktan utanç duyuyorum. Bu kaba davranışlarınla yüce meclise, demokrasiye hiç yakışmıyorsun."



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