Alpay Özalan'ın o sözleri yeniden gündemde: Kesinlikle meclise kavga etmeye gelmedim
AKP'li Alpay Özalan'ın TİP Milletvekili Ahmet Şık'a saldırısının ardından 'Kesinlikle meclise kavga etmeye gelmedim' sözleri yeniden gündem oldu.
TBMM Genel Kurulu'nda TİP Milletvekili Ahmet Şık'a saldıran AKP Milletvekili Alpay Özalan, 2018'de ilk kez vekil seçildiğinde "Cumhurbaşkanımıza hakaret eden karşısında beni bulur" sözleri üzerine "Meclis'e bodyguard olmaya geldiği" yönünde eleştiriler almıştı.
Özalan'ın aradan geçen yıllarda Meclis'teki birçok kavgaya karışmasından önce verdiği bir söyleşide şu ifadeleri kullanmıştı.
"Cumhurbaşkanımız sadece AK Parti'nin değil, tüm milletimizin Cumhurbaşkanı. Herkes bu makama saygı göstermek zorunda. Kesinlikle Meclis'e kavga etmeye gelmedim. Milletime alanım dahilinde hizmete geldim buraya. Ama Cumhurbaşkanımıza geçmişte yapılmış bir saygısızlık var. 23 Nisan'da ona yapılan saygısızlığı hiçbir zaman içime sindiremedim. Ve sindirmeyeceğim de... Benzer bir saygısızlık yapılırsa gereken cevabı veririm."
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