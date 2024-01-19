Selçuk Efes’ten emekliye aylık bin tl destek!

Yayınlanma: 19.01.2024 - 10:46

Güncelleme: 19.01.2024 - 10:46

İzmir'de CHP’li Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, emekliler için harekete geçti. Efes Selçuk Belediyesi kesinti uygulanan, 10 bin TL altında olan emeklilere “Emekli Efeslim Kart” ile aylık 1000 TL tutarında destek verecek.

Dar gelirli vatandaşlara ekonomik rahatlama sağlamayı amaçlayan, toplum içinde dayanışma ve yardımlaşma kültürünü yaygınlaştıran Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, sosyal demokrat belediyeciliğin farkını ortaya koydu. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel’in girişimleri ile Efes Selçuk Belediyesi; her geçen gün derinleşen ekonomik kriz, artan yoksulluk ve düşen alım gücü karşısında kentte yaşayan ve 10 bin TL altında maaş alan emeklilere “Emekli Efeslim Kart” ile 1000 TL destek olacak.

Destekten yararlanmak isteyen emekliler 26 Ocak tarihine kadar Efes Selçuk Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurabilecek. Başvuru şartlarında; kişinin üzerine kayıtlı bir taşınmazı bulunmaması, hanede geliri olan ikinci bir kişinin olmaması aranmaktadır.

SENGEL: DAYANIŞMAYI EMEKLİLERİMİZLE BÜYÜTMEK İSTİYORUZ

Emeklilerin ekonomik şartlar karşısında zorlaşan yaşam koşullarına dikkat çeken Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; “Alım gücünün gittikçe düştüğü bir dönemden geçerken, emekli maaşının en az 10 bin TL olması gerçekten hepimizi derinden üzüyor. Elektrik faturası, doğal gaz, gıdaya erişim ve aynı zamanda da yaşam koşullarının gerçekleşebilmesi için 10 bin TL’ye mahkûm edilmiş olan emeklilere bir nebze yardımımız olsun istedik. Efes Selçuk Belediyesi en başından itibaren sosyal belediyecilik noktasında bütün her şeyi dayanışma ağı ile birlikte gerçekleştirmeyi kendine amaç edinmiştir. İşte bu yüzden 10 bin TL’ye mahkûm olan emeklilerimizin evde tek gelirlerinin emekli maaşı olması durumunda onlara Emekli Efeslim Kart adı altında 1000 TL’lik destek vererek her ay bir nebze de olsa kendi noktalarında o dayanışmayı büyütmek istiyoruz. Emekli Efeslim Kart ile emekli olan vatandaşlarımıza 1000’er liralık ek destek paketini Efes Selçuk sosyal belediyecilik anlamında yerine getirecektir” dedi.