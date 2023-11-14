Selçuk Kozağaçlı’nın sözleri rap şarkısında
Rapçi Çağrı Sinci, ‘Prometheus’ adlı şarkısında tutuklu Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın sözlerine yer verdi.
Rapçi Çağrı Sinci, ‘Prometheus’ adlı şarkısını yayınladı. Sinci şarkıda tutuklu Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın konuşmasını kullandı.
Sinci 2017’den bu yana cezaevinde olan Kozağaçlı’nın “Yaşamın kendisi değil kutsal olan; kutsal olan adil bir yaşam, kutsal olan onurlu bir yaşam, kutsal olan güvenli bir yaşam, kutsal olan haysiyet sahibi bir yaşam" ifadelerine yer verdi.
Şarkıda ayrıca Gezi Olayları sırasında Eskişehir'de öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın da adı geçiyor.
Sinci, şarkısını Youtube kanalından “Herkes için adil, onurlu, güvenli ve en önemlisi özgür bir yaşam diliyorum!” notuyla paylaştı.
ÇHD ise sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri paylaştı:
"Genel Başkanımız Selçuk Kozağaçlı’nın da söylediği gibi “yaşamın kendisi değil kutsal olan, kutsal olan adil bir yaşam, kutsal olan onurlu bir yaşam”
Onurlu yaşam çağrısının sokakta, mahkemelerde, hapishanelerde sesi olmuş avukatları serbest bırakın!"
Genel Başkanımız Selçuk Kozağaçlı’nın da söylediği gibi “yaşamın kendisi değil kutsal olan, kutsal olan adil bir yaşam, kutsal olan onurlu bir yaşam”— Çağdaş Hukukçular Derneği (@chdgenelmerkez) November 13, 2023
Onurlu yaşam çağrısının sokakta, mahkemelerde, hapishanelerde sesi olmuş avukatları serbest bırakın!#tutsakavukatlaraözgürlük https://t.co/JFHczxpUfc
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