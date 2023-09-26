Selçuk Kozağaçlı'ya 'senaryo' davasında beraat kararı

Yayınlanma: 26.09.2023 - 16:33

Güncelleme: 26.09.2023 - 16:47

Çağdaş Hukukçular Derneği'nin (ÇHD) tutuklu Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'ya, yurtdışında gösterime giren 'Mahalle' isimli filmin senaryo ekibinde yer aldığı için 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla açılan davada karar duruşması görüldü.

Kozağaçlı davada, esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Kozağaçlı’ya ‘suçu işlediğine yeterli delil olmadığı için delil yetersizliği’nden beraat kararı verilmesini talep etti.

"BUNLAR YOKMUŞ GİBİ DAVRANAMAYIZ"

MLSA'nın aktardığına göre, Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlanan Selçuk Kozağaçlı, savcının görüşüne katıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Uyuşturucu sorunu, kentsel dönüşüm Yeşilçam’dan bu yana 50 yıldır gündemde, bunlar yokmuş gibi davranamayız. Dosyadaki fiziki delili Emniyet Genel Müdürlüğü dahi üstlenemiyor. Görüntünün kim tarafından elde edilerek dosyaya konduğu belirsiz, emniyet ‘Biz bilmiyoruz’ diyor. Savcılık, bu görüntünün nereden bulunarak dosyaya eklendiğini açıklamalıydı.”

Kendisinin yazdığı iddia edilen senaryonun da dosyaya bir türlü eklenmediğini söyleyen Kozağaçlı, beraatini talep etti. Savunma avukatları da savcının görüşüne katılarak, beraat talep etti.

Mahkeme, Selçuk Kozağaçlı’nın delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.

Kozaağaçlı, Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatlara yönelik dava kapsamında 2017'den beri tutuklu bulunuyor.