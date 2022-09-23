Selçuk Özdağ: 2019 TOKİ Projesi'nde eksik bilgiler var

23 Eylül 2022 Cuma, 15:26

TOKİ'nin 2019 yılında ilan edilen 100 bin konut projesini gündeme getiren Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, konuyla ilgili eksik kalan bilgiler olduğunu belirtti.

Sorularını bir mektupta derleyip Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ Başkanlığı’na gönderdiğini belirten Özdağ, eksik kaldığını iddia ettiği konuların cevaplandırılmasını istedi.

Özdağ, mektupta şu soruların yanıtlanmasını istediğini belirtti: