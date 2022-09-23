TOKİ’nin kasasındaki şüpheli işler

23 Eylül 2022 Cuma

Açık söyleyeyim, başta inanmadım. Öyle ya, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini gerçekleştirme iddiasındaki Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bu halde olamazdı. Ama belgeler önümde işte; çok şaşırdım.

Sahi, koskoca TOKİ’nin üzerine kayıtlı kaç araç vardır? Bakmayın sorduğuma, tahmin edemezsiniz.

Zira... Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 21 Eylül 2022 tarihli verisine göre, TOKİ’ye ait Ankara plakalı 1995 model Renault marka araçtan başka kayıt yok. Evet, devletin resmi kayıtlarında koca kurumun sadece bir aracı var. Nasıl ve neden oluyordu bu? Diğer bütün TOKİ araçları kiralık mıydı?

Dahası, o tek araç üzerinde Türkiye’nin dört bir yanındaki icra dairelerinin aldığı 14 ayrı haciz kararı vardı.

Masamda sayfalar, TOKİ ile davalık olan bir vatandaşın dosyasını inceliyorum.

Kurumdan 99 bin 845 lira alacağı var. Davayı da kazanmış, ancak hak ettiği bu parayı alamayınca da TOKİ’ye karşı işlem başlatmış. Yani, ilgili icra müdürlüğü TOKİ’nin banka hesaplarına haciz kararı vermiş. Geçen ağustos ayında da bankalara haciz ihbarnamesi gönderilmiş. Buraya kadar her şey beklendiği gibi...

Beklenmeyen ise bankaların verdiği yanıtta gizliydi.

BANKALAR: PARA YOK HACİZ VAR

O yanıtlarda takyidatları yani sınırlama ve hacizleri görüyorum. İsim isim özetleyerek yazıyorum...

Finansbank: TOKİ’nin bankamızda açtığı dokuz ayrı hesapta hiç para yok.

Yapı ve Kredi Bankası: Ümraniye şubemizde TOKİ’nin 100 pay fon bakiyeli hesabı var. Bu paranın üzerinde de yasal takyidat kayıtları mevcut. Hacziniz onların arkasında sıraya alındı.

Vakıfbank: Ankara şubemizde TOKİ’nin vadesiz hesabı bulunuyor. TOKİ’nin bankamızla kredi ilişkisi ve bizim de alacaklarımız var. Sizin hacziniz hem bankamızın alacağının hem de diğer takyidatlardan sonra sıraya işlendi.

ING Bank: TOKİ’nin iki ayrı şubemizde dokuz ayrı hesabı var. O hesaplarda da toplam 27 bin 349 lirası mevcut. Gelin görün ki o para üzerinde de başka birinin alacağı var. Sizin adınıza ikinci sırada bloke koyduk.

TEB: TOKİ’nin iki ayrı şubemizdeki hesaplarında toplam yaklaşık 35 bin 755 lirası var. Lakin o para da TOKİ’ye kullandırdığımız kredilerden dolayı rehinli. Sizin haciz talebinizi de sıraya aldık.

Garanti Bankası: TOKİ’nin Konya şubemizdeki hesabında 619 lirası var. Ancak aynı TOKİ’nin bankamıza borçları da mevcut ve rehin hakkımız bulunuyor. Hatta hesapta bulunan bu 619 lira üzerinde başka hacizler de var. Hepsinden sonra sizin alacağınızı da sıraya ekledik.

Liste uzayıp gidiyor. Ziraat Bankası’ndan ve Halkbank’tan da yanıtlar bekleniyor.

Yanıt ne gelirse gelsin, şurası kesin:

38 yıl önce kurulan TOKİ’nin kasasında ilginç şeyler oluyor. Kesinleşen mahkeme kararları yerine getirilmeyip, işleyen resmi faize rağmen borçlar ödenmiyor. Bu da kurumun neredeyse tüm banka hesaplarında onlarca haciz kararı birikmesine neden oluyor.

Sahi... TOKİ’ye ait olduğunu düşündüğümüz paraların, gayrimenkullerin ve araçların gerçek sahibi kim? Devlet kendi vatandaşından borcunu kaçırır mı?

Dahası...

Üzerinde bu kadar haciz kararı olan bir kurumun Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini sonuçlandıracağına nasıl güvenelim?

Hani CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, biliyorum seçim öncesi para toplamak için yapıyorsun bunu” dedi ya... Acaba haklı mı?