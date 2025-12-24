Selçuk’ta bir ilk: TOKİ mağdurlarıyla önemli buluşma

Selçuk Kent Konseyi tarafından Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu’nda TOKİ hak sahiplerine yönelik ilk kez geniş kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Hak sahipleri, sürece ilişkin merak ettikleri soruları doğrudan yetkililere yöneltme fırsatı buldu. Toplantıda Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk TOKİ Konutları’nın üç etabına ait inşaat ruhsatlarını müteahhit firmalara teslim etti.

Toplantıya; Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in yanı sıra Selçuk Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Okan Kamak, Selçuk Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aziz Akgünoğlu, Zafer Mahallesi Muhtarı Mert Görmüş, müteahhit firma temsilcileri ve TOKİ hak sahipleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Selçuk Kent Konseyi Başkanı Güllü Kartal, toplantının amacının TOKİ süreciyle ilgili hak sahiplerini doğru, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla bilgilendirmek olduğunu vurgulayarak, “Bugün burada kentimizi yakından ilgilendiren TOKİ sürecini; şeffaflık, katılımcılık ve ortak akıl ilkeleri doğrultusunda değerlendirmek için bir aradayız. Kent Konseyleri, yurttaşların görüş ve taleplerinin karar alma süreçlerine yansımasını sağlayan önemli katılımcı demokrasi mekanizmalarıdır. Bu toplantının da sürece yapıcı katkılar sunmasını temenni ediyorum. Katılımınız için teşekkür ederim” dedi.

“TOKİ HAK SAHİPLERİNİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

TOKİ hak sahiplerine sürecin yakından takip edildiğini belirten Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Öncelikle hepinize hayırlı uğurlu olsun. Bu dönemim bitmeden sizlerin oraya taşınmış olacağını düşünüyorum. Taşındıktan sonra da TOKİ ile ilgili sorunlarınız olabilir. O noktada ilgili kurumlara başvuracaksınız ancak bizlere de 7/24 ulaşabilirsiniz. SELBİM İhbar Hattımız üzerinden her zaman iletişim kurabilirsiniz. Huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmeniz en büyük temennimiz. Paydaşlarımızla birlikte adım atmaya devam ediyoruz” dedi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIKLI PLANLAMA İÇİN DAVA AÇTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan davanın sonrasında gerekli eksikliklerin tamamlandığını ifade eden Başkan Sengel, şunları söyledi:

“İnşaatlar devam ederken, inşaatlar bitme aşamasına gelmişken Çevre ve Şehircilik’in de işin içerisinde olduğu Mekansal Adres Kayıt Sistemi var. Bu sisteme kayıt olana kadar müteahhitler inşaat faaliyetlerine devam etti. Bu süreç içerisinde inşaat ruhsatı verilmesi zaten mümkün değildi. Kaldı ki verilecek olsa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de veriyordu. Ama onlar da kayıt sisteminde görülmediği için inşaat ruhsatı veremezdi. 27 Şubat 2025 tarihli yazıda imar planının iptali için işlem yapılsın deniliyordu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi dava açtı. Dava toplu olarak 'burada toplu konut olmasın' diye açılmadı. Dava; planlar resen yapılırken sizlerin sağlığı için sağlıklı plan sağlıklı inşaat demektir. Planlar yapılırken dere servis yolu, tarımdan ve karayollarının görüşü alınmadığı için planlar iptal oldu. Bu üç evrak eksik olduğu ve ilerleyen süreçte bazı sıkıntılar olmasın diye açıldı. Sonrasında bu iptalle birlikte bu eksiklikler tamamlanmaya başladı."

“MÜLKİYET DUYGUSUNUN SİYASETİ OLMAZ"

Barınma hakkının siyaset üstü bir konu olduğunun altını çizen Başkan Sengel, “Bir hukukçu belediye başkanı olarak söylüyorum; kaza, doğal afet ve mülkiyet duygusu üzerinden siyaset yapılmaz. Tüm görüşler askıya çıktı, itiraz olmadı. 17 Aralık 2025 tarihinde imar planları kesinleşti. Biz de önceden hazırlıklarımızı tamamladığımız için bugün inşaat ruhsatlarını ilgili firmalara teslim edebiliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Selçuk Belediyesi’nin üzerine düşen tüm sorumlulukları hızla yerine getirdiğini belirten Başkan Sengel, konutların teslim sürecine ilişkin olarak ise, “Oturma ruhsatı için TOKİ’nin başvurusu ve gerekli prosedürlerin tamamlanması gerekiyor.” dedi.

TOKİ MAĞDURLARI SORUNLARINI İLK KEZ DİLE GETİRDİ

Karşılarında ilk kez muhatap bulduklarını belirten TOKİ mağdurları, bu durumdan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Evlerine ne zaman taşınabileceklerini soran hak sahipleri, çocuklarının okula gitmesiyle birlikte TOKİ taksitleriyle beraber üç ayrı kira ödemek zorunda kaldıklarını ifade ettiler. Bazı hak sahipleri ise konutların içinde ciddi tadilat gerektiren eksik işler bulunduğunu belirterek, ilerleyen süreçte ortaya çıkabilecek eksikliklerin kimler tarafından takip edileceğini sordular.

Toplantıya katılan TOKİ Selçuk müşavir firma kontrol amiri Mertcan Ovacıklı, yöneltilen sorulara yanıt vererek gerekli bilgilendirmeyi yurttaşlarla paylaştı.