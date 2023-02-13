Selçuk Yaşar son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 15:07

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 15:38

İzmir'de 98 yaşında hayatını kaybeden Yaşar Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Selçuk Yaşar, öğlen namazını müteakip Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine; Selçuk Yaşar’ın kızı Feyhan Yaşar ile İdil Yiğitbaşı ve eşi Ahmet Yiğitbaşı’nın yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Karşıyaka'nın futbol, basketbol ve voleybol takımlarının sporcuları, Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Selçuk Yaşar'ın Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan kızı Feyhan Yaşar ile holdingin yönetim kurulu başkan vekili olan diğer kızı İdil Yiğitbaşı, taziyeleri kabul etti.

Selçuk Yaşar, cenaze namazından sonra Soğukkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.