Yaşar Holding Kurucusu Selçuk Yaşar kimdir? Selçuk Yaşar kaç yaşında, nereli, neden öldü?

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 19:51

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 19:55

Yaşar Holding'in kurucusu Selçuk Yaşar 98 yaşında hayatını kaybetti.

SELÇUK YAŞAR KİMDİR?

17 Ocak 1925 tarihinde Rodos’ta doğan Selçuk Yaşar, ortaokulu İzmir Saint Joseph Lisesi’nde bitirdi. 1948 yılında İzmir Ticari İlimler Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. İş hayatına babasının Kemeraltı Şeritçiler Çarşısı’ndaki boya mağazasında başlayan Yaşar, daha sonra boya sektöründe üretim yapmak amacıyla babası ve kardeşiyle birlikte 1954 yılında Dyo'yu kurarak ve imalat yapmaya başladı. Türkiye'nin ilk boya fabrikası Dyo'dur. 1973 yılında temeli atılan ve 1975 yılında Ortadoğu'nun en büyük süt üretim tesisi olarak faaliyete geçen Pınar Süt ile Türkiye de ilk defa Tetra Pak kutular içinde, UHT teknolojisiyle üretilmiş uzun ömürlü sütü üretmeye başladı.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı 'nın ve Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı 'nın kurucusudur. Yaşar Üniversitesi'nin kurulmasına öncülük etmiştir. Ayrıca Yaşar, uzun yıllar Danimarka'nın İzmir Fahri Baş Konsolosluğu görevini yürüttü. . TÜSİAD Türkiye Sanayiciler ve İşadamları Derneği ile ESİAD Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin kurucularındandır. Karşıyaka SK Onur Kurulu Başkanı'dır.

SELÇUK YAŞAR'IN EŞİ KİM?

Selçuk Yaşar, Zuhal Yaşar ile evlidir. Çiftin Feyhan, İdil ve Mustafa Selim adında 3 çocuğu vardır.

SELÇUK YAŞAR NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenilen Yaşar için pazartesi günü öğle namazına müteakip Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde düzenlenecek cenaze namazı sonrası naaşı Soğukkuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Yaşar Holding'ten yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemize büyük hizmetler vermiş, sanayici, hayırsever, duayen Iş Insanı Topluluğumuzun Kurucusu ve Onursal Başkanı Selçuk Yaşar’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Değerli büyüğümüz Selçuk Yaşar’ın cenazesi, 13 Şubat 2023 Pazartesi günü İzmir Karşıyaka Beşikçioğlu Camii’nden öğle namazına müteakip kaldırılacak olup, Soğukkuyu Mezarlığı’nda aile kabristanına defnedilecektir" denildi.