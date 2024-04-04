Selçuk’ta itiraz sonrası oylar yeniden sayıldı fark arttı!
Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in 31 Mart seçimlerinde bağımsız aday Hüseyin Vefa Ülgür’ü 367 oy farkla kazandığı seçime itiraz edilmesinin ardından oylar yeniden sayıldı. Aradaki fark 374’e yükseldi.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’ sonuçlarına yapılan itirazlardan biri de İzmir’in Selçuk ilçesinde oldu. CHP’li bağımsız aday Hüseyin Vefa Ülgür, CHP’nin mevcut Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in 367 oy farkla kazandığı seçime itiraz etti. İtirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, sayım tekrarladı.
Yapılan son sayıma göre, geçersiz kabul edilen 1380 oya ait pusulalar yeniden değerlendirildi Sengel ile Ülger arasındaki oy farkı 374’e yükseldi.
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