Selçuk'ta Meryem Ana Evi hakkındaki tahliye ve kayyum kararına tepki: Kent ekonomisine darbe vuracaklar

Yayınlanma: 23.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.12.2023 - 03:00

Selçuk Belediyesi tarafından 70 yıldır işletilen Meryem Ana Evi’nin işletmecilik hakkının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sonlandırılmasını Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel Meclis’e taşıdı.

Başkan Sengel, “Böyle bir şey gerçekleşirse, bu kentimizin ekonomisine darbe yapmakla eşanlamlı. Verilemeyecek hizmetler dolayısıyla Meryem Ana Evi’nin bundan zarar göreceği de aşikâr. 50 yılı aşkın bir süredir belediyemiz tarafından titizlikle korunan bu kültür varlığının Selçuk halkının elinden alınmasına asla izin vermeyeceğiz” dedi.

‘ÇIKAR İÇİN’

Otopark ve giriş bölümlerinin peşkeş çekileceğine vurgu yapan Sengel, “İşletmelerin, kamu kurumları tarafından işletileceği iddia edilse dahi, bugüne kadar neredeyse istisnasız biçimde her örnekte olduğu üzere, iktidarın yandaş ya da işbirlikçi çıkar çevrelerine verileceği, benzer süreçlere bakıldığında neredeyse kesindir. Açılacak, göstermelik ihaleleri Selçuk dışındaki çıkar çevrelerinin kazanacağı sürpriz olmayacaktır. Meryem Ana Evi’ne el konulursa, 200 çalışan işsiz kalacaktır. Selçuk’a adeta ekonomik bir darbe yaparak kayyum atanmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.