Selde 56 köpeğin öldüğü tepki çeken barınağın sahibi konuştu

15 Temmuz 2022 Cuma, 13:08

Bartın’ın Okçular köyünde geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel felaketinde, Sevim Arkan’a ait olduğu belirlenen ruhsatsız barınakta kilitli kalan 356 köpekten 56’sı boğularak öldü. Selin yaşandığı sırada bazı yurttaşlar çeşitli görüntüler paylaşarak barınak sahibi Arkan’ın olay günü barınağa hiç gitmeyip, hayvanları ölüme terk ettiğini öne sürdü.

Olayın ardından jandarma tarafından Arkan hakkında soruşturma başlatıldı. Jandarmanın Arkan’ı ifadesini aldıktan sonra serbest bırakmasıyla tepkiler daha da büyüdü ve Arkan 434 bin TL para cezasına çarptırıldı. Yaşanan olaya hayvan hakları savunucuları büyük tepki gösterirken ortaya çıkan tablo söz konusu alana ilişkin gerekli düzenlemelerin de yapılmadığını ortaya koydu.

Cumhuriyet'ten Şevval Aydoğan, sel felaketinin yaşandığı gün barınakta kurtarma çalışmalarına katılan Haydar Özkan ve söz konusu ruhsatsız barınağın sahibi Sevim Arkan ile konuştu.

Olay günü kurtarma çalışmalarına katılan ve olayı sosyal medyada duyuran Karadeniz Hayvan Hakları Fedarasyonu Başkanı Haydar Özkan 2021 yılında söz konusu barınağın ruhsatsız olduğunu tespit ederek belediyeye şikayette bulunduklarını söylerken “Bir yerde hayvanlarla ilgili bir zaafiyet varsa altında yatan ana sebepler kısırlaştırma yapmayan belediyeler ve denetleme yapmayan Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü’dür. Sevim Arkan’ı önceden tanıyorum. Hayvan besleyen bir insan. Hakkında söylenen iddialara şahit olmadım fakat yaşanan durum ortada” ifadelerini kullandı.

‘HEMEN BARINAĞA GİTTİM’

Sel felaketinin yaşandığı 27 Haziran günü orada olmadığı iddiaları hakkında konuşan Sevim Arkan, “Gece Hayvan Kurtarma Derneği beni arayarak ‘acele gelmeniz gerek barınağa su doluyor' dedi. Yanıma bir gönüllü de alıp hemen barınağa gittim. İçeri girip tüm kapıları açtım, hayvanları çatılara ben koydum. Ben orada değilsem kim koymuş?” diye konuştu. Yaşanan süreçten etkilendiğini belirten Arkan, “Bundan sonra kendi çapımda hayvanlara bakacağım. Bir daha aynı acıyı yaşayamam” dedi.