Sele kum torbalı önlem: Bartın Irmağı'nda su seviyesi 10 metreye yükseldi
Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum katını su bastı, araçlar yolda güçlükle ilerledi. Belediye ve cami hoparlörlerinden uyarı üstüne uyarı yapılan kentte bazı iş yerlerinin önüne konulan kum torbalarıyla sular engellenmeye çalışıldı.
Bartın'da 3 gündür devam eden ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Bazı evlerin zemin ve giriş katlarını da su bastı.
Etkisini sürdüren yağış nedeniyle Bartın Irmağın'da su seviyesi 10 metreye kadar yükseldi, ırmak kenarlarında bulunan araçlar kaldırılmaya başlandı. Bartın’a bağlı çok sayıda köyde taşkınlar olduğu öğrenildi.
SU BASKININA KARŞI KUM TORBALI ÖNLEM
Orduyeri Mahallesi'nde kapanan yol, iş makineleriyle açıldı. Bazı iş yerlerinin önüne konulan kum torbalarıyla sular engellenmeye çalışıldı. İş makineleriyle su taşkını yaşanan bölgelerde çalışma başlatıldı. Kurtköy’de organize sanayi bölgesindeki yolu da taşkın suları kapladı, bazı fabrikalarda su baskınları oldu.
Bartın-Kozcağız karayolu, Bartın-Arıt karayolu üzerinde yer alan Kaşbaşı Köprüsü taşan dereler nedeniyle sular altında kalırken, trafik ulaşıma kapandı.
Kuvvetli sağanak nedeniyle Terkehatipler köyünde dere yatağının taşması sonucu Merkez Camii sular altında kaldı.
Meteoroloji'nin uyardığı Bartın'da sel riski nedeniyle engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılmıştı.
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