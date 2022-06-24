Bartın'da yağmur etkili oldu: Yollar su altında kaldı
Yağışlı hava, bu kez Bartın'da kendini gösterdi. Kentte 4 saatte metrekareye 15 kilogram yağmur düşerken, yollar sular altında kaldı, ev ve iş yerlerinin alt katlarını su bastı.
Bartın'da merkezinde sabah saatlerinde itibaren yağmur etkili oldu. Meteoroloji’nin verilerine göre 4 saatte metrekareye 15 kilogram yağmur düştü. Yağmur nedeniyle birçok yolda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerinin alt katlarını su bastı.
Rögarların taşması nedeniyle Bartın-Zonguldak, Bartın-Karabük yolu Çaydüzü Mahallesi üzerinde biriken suda araçlar güçlükle ilerledi. Karayolları ve Bartın Belediyesi ekipleri yollarda, su basan yerlerde çalışma başlattı.
"İNŞALLAH KÖTÜ BİR DURUM OLMADAN ATLATIRIZ"
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın yaptığı açıklamada, "Aşırı yağmur sabah saatlerinde kentimizde etkili olmaya başladı. Bizler de tedbir olarak, kriz masası oluşturduk. Belediyede görevli bütün personeli göreve çağırdık. Yağış sonrasında oluşan sular nedeniyle yollarda ve ev ile iş yerlerinin alt katlarına su bastı. Ekiplerimizin hepsi şu anda çalışıyor. 500 kişi şu anda görev başında, meteoroloji müdürlüğü yağışın önümüzdeki günlerde de devam edeceğini bizlere bildirdi. İnşallah kötü bir durum olmadan bunu atlatırız" dedi.
Video Haberler
- Paraşütüne binen anne ve 2 çocuğu havada askıda kaldı
- 'Saray'a yönelince ortaya çıktı'
- İstanbul'da uyuşturucu baskını: Evini seraya çevirmiş
- İmza atan Okan Buruk'tan samimi açıklamalar!
- 'O paraları Türkiye’ye getireceğiz'
- 'Zaman zaman sohbetlerinde bulunurduk'
- İmamoğlu'ndan, İstanbullulara 'İstanbul Senin' çağrısı
- 'Şeytanın aklına gelmeyecek hesaplar'
- Marmaris’ten yürek yakan görüntüler
- Bu da peruklu hırsız
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'den Ağar hakkında yeni iddialar
- Bakan Bilgin'den ara zam açıklaması
- 'Şeytanın aklına gelmeyecek hesaplar'
- BDDK'den TL ticari kredi kullanımında yeni koşul
- Selman'ın selamı yanıtsız kaldı
- Erdoğan'dan Marmaris'te 'idam' çıkışı
- ‘Böyle giyinemezsiniz’
- İsmailağa cemaatinin yeni lideri açıklandı
- 'Bu kez ciddi krizle karşıyayız'
- 'Yolumuz Cumhuriyet'