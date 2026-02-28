Selefi Hizbuttahrir, hilafetinin kaldırışının yıldönümünde 50 farklı noktada toplantı düzenleyecek: Devrim Yasalarına meydan okuma!

Son dönemde Türkiye’de laikliğe karşı şiddetli bir saldırı yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Ramazan Genelgesi ve IŞİD ve Elkaide bağlantılı Halis Bayancuk’un grubunun andı “Muvahhidin”in çocuklara okutulmasıyla laiklik tartışmaları alevlendi.

HİZBUTTAHRİR LAİKLİK TARTIŞMALARININ GÖLGESİNDE HAREKETE GEÇTİ

İktidar; MEB tarafından el yükseltilen gericiliğe yönelik gelen tepkilere karşı ise 168 aydının imzasıyla başlatılan “Laikliği Savunuyoruz” kampanyasını hedefe koyarak karşılık verdi. Hizbuttahrir de bu tartışmaların gölgesinde harekete geçti. Yargıtay’ca terör örgütü sayılan Hizbuttahrir, önceki gün “Laiklik elden gitmedi ama şimdilik.. O nefret ettiğiniz şeriat en kısa zamanda Türkiye’ye hâkim olacak işte o zaman öve öve bitiremediğiniz, insanları insanlıktan çıkaran, nesli bozan laiklik yerle bir olacak” ifadelerinin kullanıldığı bir metin yayınlamıştı.

DEVRİM YASALARININ YILDÖNÜMÜNDE HİLAFET TOPLANTILARI DÜZENLEYECEK

Laik Cumhuriyet’in yıkılıp şeriatın geleceğinin iddia edildiği metinle yetinmeyen Hizbuttahrir; hilafeti ve Şeriye ve Evkaf Bakanlığı’nı kaldıran ve eğitimde laikliği sağlayan 3 Mart Devrim Yasalarının 102. yıldönümünde karşı harekete geçti. Örgütten yapılan açıklamada Türkiye’nin farklı bölgelerinde 3 Mart salı akşamı “hilafet toplantılarının” düzenleneceği duyuruldu.

‘HİLAFET ZORUNLULUKTUR’

Örgütte yapılan açıklamada; hilafetin bir seçenek değil zorunluluk olduğu iddia edilerek; “Tam 102 yıl önce kaldırılan hilafet, bugün tüm dünyanın gündeminde olan ve Müslümanlar için hayati önem taşıyan bir zorunluluktur. Ayrıca yıkılmak üzere olan küresel kapitalist düzenin yaşadığı krizler, Raşidihilafet’in ikamesinin çok yakın olduğuna işarettir” denildi.