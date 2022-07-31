'Selfie' yaparken KPSS'yi kaçırıyordu
Edirne'de, ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek olan adaylar sabah erken saatlerde sınavların yapılacağı binalara gelerek giriş yaparken, bazıları da geç kalınca koşarak son anda yetişti. Sınava girecek bir kadın, arkadaşı ile selfie yaparken görevlilerin geç kalacağı uyarısıyla son anda salona girdi.
Edirne'de, ÖSYM tarafından yapılan KPSS'ye Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi'nde giriecekler saat 10.00'da belgelerini gösterip arama yapılmasının ardından içeri alındılar.
2 oturumdan oluşan sınavın ilk bölümüne geç kalanlar içeri alınmazken bazı adaylar koşarak sınava yetişti. Sınava giriş yapanlar üzerinde eşyaları bırakmalarının ardından salona girişleri sağlandı.
Yerleşke bahçesine gelen bir kadın, sınava 2 dakika kala yanındaki kişi ile selfie çekmeye başladı. Bu sırada görevliler kadını uyararak, "Acele edin sınava 2 dakika kaldı" dedi. Uyarının ardından koşarak sınavın yapılacağı bina önüne gelen kadın, belgesini gösterip arama yapılarak içeri alındı .
İlgili Haberler
- KPSS'yi saniyelerle kaçırdı
-
Video Haberler
- 132 göçmen kamyondan atlayarak kaçmaya çalıştı
- Şarkıcı Ece Seçkin'e sahnede büyük şok
- 'Beyaz pantolonumu yeni giydim' dedi; çocuğa vurdu
- Üsküdar-Çekmeköy metrosunda dans ederek gittiler
- KPSS'yi saniyelerle kaçırdı
- Sarıgül 'merhaba' dedi, yurttaş gülme krizine girdi
- Kamyonet ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı
- Yoldan geçenlerin üstüne kezzap döktü
- Ürkütücü sesler köyde hayatını kabusa çevirdi
- Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Karadeniz Filosu vuruldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Diyanet kuyrukların suçlusunu buldu!
- Yeni 'şeyh'i Hz. Muhammed seçmiş!
- Sivas'ta KKKA bir can daha aldı
- Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Karadeniz Filosu vuruldu!
- AKP ve CHP oylarında büyük değişim
- Kılıçdaroğlu'nu ikna edecek seçim anketi
- Çok konuşulacak Merkez Bankası iddiası
- 'Kenan Evren’in sözlerini tekrarladı'
- 'Kime saldıracağını şaşırdı'
- 'Adalet Bakanlığı'na dava açacağız'