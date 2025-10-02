Selim Köse Apartmanı Davası: 'İnsanlar yıldırmak mı isteniyor?'

Antakya'nın Odabaşı Mahallesinde bulunan Selim Köse Apartmanı depremde yıkılmış ve 14’ü çocuk 43 kişiye mezar olmuştu.

Yıkılan apartmana ilişkin davada üçüncü duruşma bugün görüldü.

Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesinde saat 14.30’da başlaması gereken duruşma 16.00’da başladı.

Yaklaşık 1 saat süren duruşma, ilgili belgelerin eksikliği ve bilirkişi raporunun olmaması nedeniyle 29 Ocak Perşembe gününe ertelendi.

Sanıkların tutuklu yargılanması talebi reddedildi. Sanıkların dosyadan vareste(ayrı) tutulması kararının kaldırılması talebi reddedildi.

Öte yandan tutuksuz sanık müteahhit H. K.’nin salonda bulunmaması dikkat çekti.

Duruşma sonrası Cumhuriyet'e konuşan kayıp yakını ve dava avukatı Seda Mutaf, "Aylardır bilirkişi raporu bekliyoruz. Oysa 31 Mayıs’ta görülen ikinci duruşmada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından istenen ilgili yazılar gelmediği için dosya daha bilirkişiye bile gitmemiş" dedi.

“BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKIN’ MI DENİYOR?”

"Yine duruşmaya boşu boşuna geldik ve yine aylar sonrasına duruşma tarihi aldık" diyen Av. Mutaf, "Zaman sanıkların lehine işlenmesi demek. Adaletin gecikmesi demek. Zaten sanıklar da davadan bağışık tutuluyor. Bizleri yıldırarak 'bu işlerin peşini bırakın' mı denilmek isteniyor" sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

Mutaf sözlerine şöyle devam etti: “İstiyorlar ki; canını, yakınlarını, malını kaybeden insanlar duruşma salonuna gelsin, boş sanık sandalyelerini görsün, sürekli duruşmaları ertelensin ama aynı zamanda da adalete güvenleri azalmasın. Bu nasıl olacak?”