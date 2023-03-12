Selin Ciğerci'ye linç girişimi: 'Konya'dan defol'
Selin Ciğerci'nin Konya'da bugün açılışını gerçekleştireceği güzellik merkezinin önünde toplanan bir grup merkezin açılmasına tepki gösterdi. "Konya'dan defol" şeklinde sloganlar atan kalabalık gruba polis müdahale etti.
Sosyal medya fenomeni Ciğerci, kendi adını taşıyan ve birçok ilde merkezi bulunan güzellik salonunun bir şubesinin de Konya’da açılacağını duyurmuştu.
Ciğerci’nin duyurusunun ardından Konya’da yaşayan bir grup, Twitter’da ‘Selin Ciğerci’yi Konya’da istemiyoruz’ diyerek tepki göstermişti.
Konya’da istenmediğine dair paylaşımları gören Ciğerci, bir video yayınlayarak büyük üzüntü duyduğunu belirtmişti.
Tepkilere karşın bugün Konya’ya giden Ciğerci, bir grubun protestosuyla karşı karşıya kaldı.
SLOGAN ATTILAR
Sosyal medyadan gösterdiği tepkiyi sokağa döken grup, tekbir getirerek “Konya’dan defol” şeklinde sloganlar attı.
Uzun süre tepkilerini sloganlarla devam ettiren grup, daha sonra güzellik merkezine doğru yürümeye kalkınca polis müdahale etti.
Açılış sonrası salon kapatılırken, polisin güvenlik önlemi devam etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters'tan çarpıcı seçim haberi: Erdoğan 10 puan geride
- Yapıcıoğlu'ndan Bahçeli'ye 'mesaj'
- Erkan Baş'tan 'Muharrem İnce' eleştirisi
- 'Futbol oynama gibi bir şansımız yok'
- Gökhan Zan isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum
- AKP içinde tartışma yarattı
- Cinayette çarpıcı iddialar: MHP'liler savcıdan rahatsız
- Çakıcı’nın danışmanından kritik ziyaret
- Halil Falyalı'nın Saray'a uzanan ilişkisi...
- Türkiye İttifakı, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı