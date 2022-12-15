Selman Günaydın kimdir? Selman Günaydın neden istifa etti?

15 Aralık 2022 Perşembe, 18:37

AKP Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, ofiste dansözle 'eğlendiği' görüntüler sosyal medyaya düşünce istifa etti.



SELMAN GÜNAYDIN KİMDİR?

Selman Günaydın Torbalı'da dünyaya geldi. Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Günaydın, Anadolu Üniversitesi yerel yönetimler bölümünden mezun oldu. Siyasete AKP Gençlik Kolları’nda başladı. İzmir İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. AKP İzmir İl Başkanlığı’nda 6. Dönem İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2020 yılında AKP Torbalı İlçe Başkanı seçildi.

SELMAN GÜNAYDIN NEDEN İSTİFA ETTİ?



Günaydın, arkadaşları ve iki dansözle birlikte bir ofiste içki masası kurup dansöz eşliğinde eğlendi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca AKP Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı, Selman Günaydın'ın istifasını istedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Selman Günaydın, "Büyük bir onurla yürüttüğüm AK Parti Torbalı İlçe Başkanlığı görevinden, bugün itibariyle ayrıldığımı değerli hemşerilerimize ve kamuoyuna bildirmek istiyorum" sözleri ile istifasını duyurdu.

VEKİLİN ODASI

Konak ilçesinde dansöz oynatılan ofisin AKP İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’ya ait olduğu iddia edildi. 2 yıldır ilçe başkanlığı yapan Günaydın, AKP İzmir İl Başkan Yardımcılığı yapmıştı.











