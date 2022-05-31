Selvi görüşmeyi yazdı: 'Erdoğan kasımda erken seçim için ne dedi?'

31 Mayıs 2022 Salı, 09:16

İktidara yakınlığıyla tanınan Hürriyet gazetesinin yazarı Abdulkadir Selvi, "Erdoğan kasımda erken seçim için ne dedi?" başlıklı yazısında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kasım ayında erken seçime gidileceğine dair iddiaları kesin bir dille reddettiğini yazdı.

Selvi, muhalefetin erkem seçim olmasını beklediği kasım ayında seçim konusunu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sorduğunu ve "erken seçim yok" yanıtı aldığını söyledi.

Selvi, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Azerbaycan gezisi dönüşü veda ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muhalefetin kasımda erken seçim iddialarını sordum.

Hiç duraksamadan cevap verdi. Çok kesin ve net konuştu. 'Seçimler zamanında yapılacak. 2023 haziranında' dedi.

Ardından ekledi, 'İnşallah hayırlı olacak'.

Erdoğan’a bu soruyu yöneltmeden birkaç gün önce, kasımda erken seçim konusunu AK Parti yetkililerinden biriyle konuşmuştum.

'Cumhurbaşkanımız erken seçim konusunda en ufak bir sinyal bile vermiyor. Seçimler 2023 haziranında' demişti."