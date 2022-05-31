Selvi görüşmeyi yazdı: 'Erdoğan kasımda erken seçim için ne dedi?'
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kasımda erken seçim konusunu AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorduğunu ve "erken seçim yok" yanıtı aldığını yazdı.
İktidara yakınlığıyla tanınan Hürriyet gazetesinin yazarı Abdulkadir Selvi, "Erdoğan kasımda erken seçim için ne dedi?" başlıklı yazısında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kasım ayında erken seçime gidileceğine dair iddiaları kesin bir dille reddettiğini yazdı.
Selvi, muhalefetin erkem seçim olmasını beklediği kasım ayında seçim konusunu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sorduğunu ve "erken seçim yok" yanıtı aldığını söyledi.
Selvi, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
"Azerbaycan gezisi dönüşü veda ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muhalefetin kasımda erken seçim iddialarını sordum.
Hiç duraksamadan cevap verdi. Çok kesin ve net konuştu. 'Seçimler zamanında yapılacak. 2023 haziranında' dedi.
Ardından ekledi, 'İnşallah hayırlı olacak'.
Erdoğan’a bu soruyu yöneltmeden birkaç gün önce, kasımda erken seçim konusunu AK Parti yetkililerinden biriyle konuşmuştum.
'Cumhurbaşkanımız erken seçim konusunda en ufak bir sinyal bile vermiyor. Seçimler 2023 haziranında' demişti."
Video Haberler
- Minibüste sıkıştı: Torununu kurtardı kendisi öldü
- Erzurum'da leyleklere 'yıkılmaz' yuva
- Köprüde dev 'Gezi' pankartı
- Pusu kurup öldürdü, ayağını kırınca yakalandı
- 'Ucuza koyun satma' bahanesiyle dolandırıcılık
- Köpeğin yardımına işte böyle yetiştiler
- Para karşılığı tarlasında 'Hint keneviri' yetiştirmiş
- Bulvar üzerindeki ağaçların yanışını film gibi izlediler
- Asker eğlencesinde meşale patladı: 2 yaralı
- Nişanlıydı: 150 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalınd
En Çok Okunan Haberler
-
- 'AKP yüzde 30’un altına nasıl düşmüyor?'
- Merkez Bankası'nın dolar/TL planı
- Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
- O fabrika sökülüyor!
- 'Ortalığı ayağa kaldıracağım'
- 20 yaşındaki milli tekvandocu kalbine yenildi
- 'Görevli yanlış anlamış'
- Bir 'festival' iptali daha
- Memurun sakal uzatması 'resmen' serbest
- 'Kanal İstanbul'da geri adım atıldı'