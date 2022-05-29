CHP'li Tuncay Özkan'dan Bakan Kurum'a çağrı: Ya istifa edin ya da erken seçime götürün biz halledelim

29 Mayıs 2022 Pazar, 20:43

CHP Genel Başkan Başdanışmanı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir’in Karataş sahilinden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na seslenerek, su arıtma tesislerinin tam kapasite çalıştırılması çağrısını yaptı.

"ARITMAYA HARCANMASI GEREKEN PARA ABD’DE GÖKDELEN OLDUĞU İÇİN"

Özkan’ın, konuyla ilgili Twitter’dan bugün yapılan açıklamasında şu mesaj yer aldı:

“Bakanlık, atık su arıtma tesislerinde kullanılan elektrik giderinin yüzde 50’isini karşılıyor. Bu yüzden 2248 adet tesisten 1538 tanesi sağlıklı çalıştırılamıyor. Arıtmaya harcanması gereken para ABD’de gökdelen olduğu için denizlerimizde müsilaj, kentlerimizde kötü kokular oluşuyor.”

Özkan, paylaştığı videoda da şunları söyledi:

"2021 YILINDA ÜLKE KIYILARINDA BULUNAN ATIK SU ARITMA TESİSLERİNİN SADECE 710 TANESİ BU TEŞVİKTEN FAYDALANABİLİYOR"

“Türkiye’nin bir atık su arıtma tesisi sorunu var. Bu sorun iktidarın çürümesinin, yozlaşmasının bir sorunu. Saray rejimi kokuştuğu, çürüdüğü için kentlerimiz denizlerimiz bu müsilajla boğuşmak zorunda kalıyor. Bakanlık, atık su arıtma tesislerinin etkin çalıştırılmasını ve alıcı ortamın su kalitesinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla atık su artıma tesislerinde kullanılan elektrik giderinin yüzde 50’sini karşılıyor. Bakanlık verilerine göre, 2021 yılında ülke kıyılarında bulunan atık su arıtma tesislerinin sadece 710 tanesi bu teşvikten faydalanabiliyor. Bu durum ülke genelinde bin 538 tesisin çalışmadığı, çalıştırılmadığı anlamına geliyor veya mevcut tesislerin yönetmeliklerde öngörülen limitlerde arıtma yapmadığını ifade ediyor.

"KENTLERİMİZ KOKUYOR, DENİZLERİMİZ KİRLENİYOR"

Bakanlığın ülke genelinde arıtma tesislerinin yüzde 68’inin neden teşvikten yararlanmadığını açıklamasını istiyoruz. Bunlara bir çözüm üretmesi gerekmez mi? Ülke genelinde atık su arıtma tesisleri çalıştırılmadığı için kentlerimiz kokuyor, denizlerimiz kirleniyor, müsilajla mücadele etmek zorunda kalıyor. İzmir’de, Ege’de pek çok kentimizde İstanbul’da, Marmara’da olduğu gibi müsilaj sorununu yaşıyoruz. Pek çok kentte atık su arıtma tesisleri olmadığı, çalıştırılamadığı, Bakanlık bununla ilgilenmediği, saray rejimi kokuştuğu için; aslında arıtma tesisi yapmak için vermeleri gereken parayı New York’ta, ABD’de vakıflara aktarıp gökdelen diktikleri, çiftlik kurdukları, her bir kuruşu çarçur ettikleri için atık sular arıtılamıyor. Bakanlık bu görevini yerine getiremiyor, denizler müsilajla, kentler pis kokuya mücadele etmek zorunda kalıyor.

"YA İSTİFA EDİN, ERKEN SEÇİM YAPIN SORUNU BİZ ÇÖZELİM"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı atık su tesislerinin neden çalıştırılamadığını araştırmaya, tam kapasite çalıştırılmasının sağlanması konusundaki görevini yerine getirmesine çağırıyorum. Ya o koltuklardan istifa edin gidin ya da Türkiye’yi erken seçime götürün biz gelip halledelim. Ya da ülkeyi müsilajla, çürümeyle, kokuyla mücadele etmek zorunda bırakmayın, denizlerimizden, kentlerimizden elinizi çekin.”