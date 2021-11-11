Selvi Kılıçdaroğlu, tacize engel olurken öldürülen Haydarcan'ın ailesini ziyaret etti

11 Kasım 2021 Perşembe, 14:52

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankara Batıkent’te kız çocuklarının taciz edilmesine engel olmaya çalışırken öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Selvi Kılıçdaroğlu ve Aylin Nazlıaka’ya taziye ziyaretinde, Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Ayaz ve Yenimahalle Kadın Kolları İlçe Başkanı Güzel Gökdurna da eşlik etti.

Haydarcan’ın ailesi tarafından Batıkent’teki evlerinin önünde karşılanan ziyaretçiler, Haydarcan’ın annesi Songül Kılıçdoğan, babası Nurettin Kılıçdoğan ve kardeşi Sercan Kılıçdoğan’ın yanı sıra babaanne, dede, dayı ve yengeye de baş sağlığı dileyerek, acılarını paylaştı.

"ADALET YERİNİ BULSUN DİYE MÜCADELE EDİYORUZ"

Haydarcan’ın annesi Songül Kılıçdoğan, oğlunun uyuşturucu madde almış bir grup erkeğin 13-14 yaşlarındaki kız çocuklarını taciz ettiğini fark edip engel olmaya çalıştığı için katledildiğini söyledi.

Songül Kılıçdoğan, “Evladım diye demiyorum; çok duyarlı ve düzgün bir çocuktu. Çocukların tacize uğramasını engellerken hayattan koparıldı. Bu vahşet yaşandı diye biz iyilik yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Haydarcan’a doğruyu da iyiyi de biz öğrettik. Uyuşturucu kullanımına yol verenler, çocukların hayatını tehdit edenler yargılansın istiyoruz. Çocuklarımız sokakta can güvenliği tehdit edilmeden yaşasın istiyorum. Bir oğlum daha var… Adalet yerini bulsun diye mücadele ediyoruz. İçimizdeki acıya rağmen bizleri ayakta tutan tek sebep, adaletin tecelli edeceği inancıdır” dedi.

Baba Nurettin Kılıçdoğan da bu ziyaretin çok önemli olduğuna değinerek, “Yalnız olmadığımızı bilmek acılı yüreğimize güç katıyor. Adaletin sağlanması noktasında yardımınızı talep ediyoruz. Adalet sağlanana kadar bizleri yalnız bırakmayın” diye konuştu.

"ÜLKEYİ GETİRDİKLERİ DURUM BU"

Selvi Kılıçdaroğlu, ailenin acısını derinden hissettiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Her gün bir kadın cinayeti işleniyor. Kadınlar sokakta birine ‘merhaba’ demeye çekinir hale geldi. Toplum o kadar bozuldu ki insanlar sokak ortasında öldürülüyor. Uyuşturucu kullanım oranı arttı, kullanım yaşı düştü. Haydarcan’ın ölüm haberini gördüğümde içim sızladı. Ne kadar düzgün bir çocuk yetiştirdiğinizi Haydarcan’ın yüzünde gördüm. 13-14 yaşlarındaki kız çocuklarının taciz edilmesini engellerken öldürülmesi içimizi yaktı. Ülkeyi getirdikleri durum maalesef bu… Evden sapasağlam gönderdiğiniz oğlunuzun cenazesinin gelmesi çok acı… Sabırlar diliyorum.”

"HAYDARCAN’IN ADINI SONSUZA KADAR YAŞATACAĞIZ"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da Haydar Can’ın yarım kalan hayallerine değinerek, “Haydarcan’ın adını her zaman yaşatacağız. O, örnek kişiliğiyle daima var olacak. Birçok genç onu rol model olarak alacak ve yeni hayatlar kurtaracak. Ülkeyi yönetenlerin şiddete karşı kayıtsızlığı nedeniyle, iş duyarlı vatandaşlara düştü. Siyasi otorite o kız çocuklarını koruyabilseydi, Haydarcan bugün hayatta olacaktı. O’nun doğruyu yaptığı için öldürülmesini asla kabul etmiyoruz. Kadın cinayetlerinin ayyuka çıktığı bir dönemde, 13-14 yaşlarındaki çocukların tacize uğramasını engelleyen Haydarcan’ın adını yaşatmak için üzerimize düşeni yapacağız” dedi.