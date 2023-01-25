Selvitopu, Kılıçdaroğlu'na projelerini anlattı

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 14:05

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 14:05

Bir dizi temaslar için Ankara giden Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu TBMM'deki makamında ziyaret etti. Karabağlar Belediyesi'nin eğitim ve sosyal projeleri hakkında Kılıçdaroğlu'na ayrıntılı bilgi veren Başkan Selvitopu, “Eğitimi tüm yönleriyle desteklemeye gayret ediyoruz. Karabağlar'daki binlerce öğrencimize, Eğitim Kart'la kırtasiye, Atatürk Yükseköğrenim Kız Yurdu'yla barınma, KARBEM dersanemizle sınavlara hazırlık destekleri sunuyor; okullarımızın bakım onarımlarını gerçekleştiriyoruz” dedi.

Sosyal Destek Kartı'yla da dar gelirli ailelerin yanında olmaya çalıştıklarını belirten Selvitopu, sosyal projelerin artarak süreceğini vurguladı. Muhittin Selvitopu ayrıca, Karabağlar Belediyesi'nin yapımına devam ettiği Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi, semt merkezleri, pazaryerleri gibi projelerle ilgili de CHP liderine bilgi verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Selvitopu'na çalışmalarında başarılar diledi.