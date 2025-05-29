Şemdin Sakık’tan “umut hakkı” başvurusu: Talep Adalet Bakanlığı tarafından reddedildi

Sözcü gazetesinin haberine göre, PKK’nin eski yöneticilerinden Şemdin Sakık, 27 yıldır cezaevinde bulunduğu dosyada “adil yargılanmadığını” öne sürerek yeniden yargılama talebinde bulundu. Sakık’ın, ömür boyu hapis cezasına ilişkin yaptığı başvuru Adalet Bakanlığı tarafından reddedildi.

Sakık, başvurusunda Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) döneminde yargılandığını, bu nedenle yargılamanın “adil yargılanma hakkı”na aykırı olduğunu savundu. Kanun yararına bozma talebiyle Adalet Bakanlığı’na başvurdu. Ancak bakanlık, dava dosyasını inceledikten sonra kararda herhangi bir isabetsizlik olmadığı kanaatiyle talebi reddetti.

Hatırlanacağı üzere Sakık, 1998 yılında Irak’ın kuzeyinde düzenlenen bir operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirilmişti. Sakık, Elazığ-Bingöl karayolunda 33 askerin şehit edilmesi başta olmak üzere 251 silahlı eylemden sorumlu tutulmuştu. Ayrıca kamuoyunda büyük tartışmalara yol açan Ergenekon davasında “gizli tanık” olarak yer almış, ‘Deniz’ kod adıyla ifade vermişti.

İmralı’da cezaevinde bulunan Abdullah Öcalan için de “umut hakkı” kapsamında yeni bir hukuki tartışma başlatılmıştı.