Semih Çelik tarafından katledilen Ayşenur'un babasının ifadesi ortaya çıktı: Cinayet günü yaşananları anlattı

İstanbul'da Semih Çelik'in İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil'i katletmesine yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Katledilen Ayşenur'un babasının ifadesi ortaya çıktı. Katil Semih Çelik'i daha önce tanımadığını ifade eden baba, cinayet günü yaşananları anlattı.

Semih Çelik tarafından katledilen Ayşenur'un babasının ifadesi ortaya çıktı: Cinayet günü yaşananları anlattı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.10.2024 - 00:36

İstanbu’da Semih Çelik, kendisiyle aynı yaştaki Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i canice katlettikten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar etmişti.

Sabah’ın aktardığı habere göre, cinayete ilişkin soruşturma devam ederken, Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi ortaya çıktı. 

Olay gününü anlatan baba, katil Semih Çelik?'in adını daha önce hiç duymadığını belirtti.

“BEN HİÇ TANIMIYORUM SEMİH’İ”

Emniyete çağırıldıktan sonra gerçeği öğrendiklerini belirten Ayşenur'un babası, "Semih'in ismini o güne kadar hiç duymamıştım. Ben hiç tanımıyorum Semih’i. Okulda zannediyorduk. Kızım evden, 'Okula gidiyorum diye çıkmıştı. Neler olduğunu polisin, 'Emniyete gelmeniz gerekiyor' dediğinde öğrendik" dedi.


Etiketler: #Semih Çelik #Ayşenur Halil #ifade

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