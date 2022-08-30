Semt pazarında silahlar konuştu
Adana'da Burhan Can, karşılaştığı husumetlisi Deniz Kutlu'yu tabanca ile vurarak öldürdü. Tutuklanan Can ifadesinde, "Deniz'in bana borcu vardı, ödemeyince aramızda husumet başladı. Olay günü de bana hakaret edince vurdum" dedi.
Adana'nın Seyhan ilçesinde 12 ağustosta semt pazarında meydana gelen olayda evinden çıkan Deniz Kutlu, husumetlileri Burhan Can (28), Mehmet E. (23) ve Ramazan E. (20) ile karşılaştı. Mehmet E., Deniz Kutlu ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Burhan Can, belinden çıkardığı tabancayla Kutlu'yu sırtından ve kolundan vurdu. Kutlu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Deniz Kutlu, kurtarılamadı. Ekipler, şüphelilerin saklandığı evi tespit ederek 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Burhan Can, sorgusunda, "Deniz'in bana borcu vardı, ödemeyince aramızda husumet başladı. Olay günü de bana hakaret edince vurdum" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burhan Can tutuklandı, kuzenler Mehmet E. ile Ramazan E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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